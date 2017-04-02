美大學男籃4強 岡薩加踹南卡晉級中央社 (2017-04-02 11:43)
（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）頭號種子岡薩加大學（Gonzaga）今天在亞利桑那州以77比73淘汰南卡羅來納大學（South Carolina），挺進全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽冠軍賽。
岡薩加鬥牛犬隊（Bulldogs）下半場差點崩盤，浪擲14分領先，所幸及時重整旗鼓，末尾兩罰兩進，助球隊在這場互有領先的4強賽中脫穎而出。
在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）鳳凰城大學（University of Phoenix）體育館的這一勝，意味岡薩加3日將與北卡羅來納大學（North Carolina）或俄勒岡大學（Oregon）之間的勝方爭奪冠軍。
岡薩加控球後衛威廉斯-高斯（Nigel Williams-Goss）貢獻全隊最高的23分5籃板和6助攻；人高馬大的板凳球員柯林斯（Zach Collins）有14分13籃板表現。
岡薩加教頭費攸（Mark Few）勝讚球隊在這場血脈賁張比賽的表現，「我帶過很難纏的球隊，我帶過很緊密的球隊。」
「我帶過進攻超強的球隊，也帶過防禦一級棒卻無人讚揚的球隊。這支球隊全都包了，面面俱到。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060402
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Vaness 陶瓷錶 35mm．EmporioArmani 陶瓷錶．WEIQIN 威琴 陶瓷錶．CHANEL 香奈兒 陶瓷錶．LEDAVCI 數字陶瓷錶．陶瓷錶 VGASY．EMPORIO ARMANI 陶瓷錶．極致魅力雙質感陶瓷錶．Hello Kitty 陶瓷錶．HANLIN 陶瓷錶．Roven Dino 陶瓷錶．晶鑽 陶瓷錶．MIRRO 三眼 陶瓷錶．follie 陶瓷錶．范倫鐵諾 陶瓷錶．晶鑽數字陶瓷錶．Max 陶瓷錶．ARMANI 陶瓷錶．數字陶瓷錶．KITTY 陶瓷錶．LEDAVCI 晶鑽數字陶瓷錶．Valentino 陶瓷錶．time wheel 陶瓷錶．Canody 陶瓷錶．陶瓷錶 酒桶．Folli Follie 陶瓷錶 陶瓷．SEIKO 陶瓷錶．MIRRO 陶瓷錶．晶鑽陶瓷錶．LEDAVCI 陶瓷錶
火箭棄將砍全場最高分 湖人爆冷客場戰勝馬刺【北京新浪網】
切爾西億元天王饞死皇馬！梅西C羅之後他當王【北京新浪網】
福原愛被追問新婚生活甜蜜細節 老公支持戰東京奧運【北京新浪網】
日花滑美女曝多次邀羽生結弦遭拒 與同門熱戀中【北京新浪網】
本田承認錯誤：我們把F1想得太簡單了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》