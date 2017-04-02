（中央社記者邱國強北京2日電)針對民進黨前黨工李明哲在中國大陸被拘留，他的妻子想到北京探視，中國大陸國台辦主任今天張志軍僅表示，「我們有關部門會處理」。



第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽今天上午在北京清華大學棒球場開幕，出席開幕式的張志軍在接受媒體採訪時並不願多談，僅做上述簡短表示。



面對大批媒體詢問，張志軍首先對李明哲被拘留說，他對「不了解具體情況」。當被問到李明哲的妻子想要到北京探視李明哲，中國大陸要如何因應時，張志軍僅表示，「我們有關部門會處理」。1060402