李明哲妻欲探視 張志軍：有關部門處理中央社 (2017-04-02 11:22)
（中央社記者邱國強北京2日電)針對民進黨前黨工李明哲在中國大陸被拘留，他的妻子想到北京探視，中國大陸國台辦主任今天張志軍僅表示，「我們有關部門會處理」。
第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽今天上午在北京清華大學棒球場開幕，出席開幕式的張志軍在接受媒體採訪時並不願多談，僅做上述簡短表示。
面對大批媒體詢問，張志軍首先對李明哲被拘留說，他對「不了解具體情況」。當被問到李明哲的妻子想要到北京探視李明哲，中國大陸要如何因應時，張志軍僅表示，「我們有關部門會處理」。1060402
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