靠著當家球星Jimmy Butler（巴特勒）終場前2.1秒的致勝2罰得手，公牛2日以106：104擊敗老鷹，暫居東區第7種子席次。

公牛在前三節打完還以5分落後，決勝節Butler挺身而出，倒數階段包辦球隊所有得分，包含終場前2.1秒的罰球在內，個人單節9分進帳率公牛取得領先，老鷹暫停過後Tim Hardaway Jr.三分線外孤注一擲未能命中，讓公牛驚險搶下勝利。

總計Butler攻下全場最高33分，並有5籃板、8助攻進帳，賽後他認為全隊都各司其職、全力搶勝：「我認為大家都做到了該做的事，努力打球、把握空檔出手，沒有人嘗試做多餘的事情，這就是我們所需要的。」

Rajon Rondo為公牛攻下25分、11籃板、6助攻，替補上陣的小將Denzel Valentine則有13分進帳。

老鷹以Dennis Schroder的29分最為出色，Hardaway拿下20分，中鋒Dwight Howard則是交出13分、12籃板的雙十成績。

本場比賽勝利對公牛來說格外重要，此戰過後戰績為37勝39敗，和熱火、溜馬相同，不過因為對戰成績具優勢的關係公牛排名東區第7，距離第6的老鷹僅有2場勝差。