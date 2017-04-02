MLB／ 小厄普頓開轟 擠進藍鳥開幕戰名單NOWnews今日新聞 (2017-04-02 10:31)
多倫多藍鳥隊外野手Melvin Upton Jr.（小厄普頓 ）今天在大聯盟熱身賽最後一場出戰海盜隊開轟，這場比賽也是特別在蒙特婁奧林匹克體育場舉行，也是前博覽會隊主場，最後藍鳥隊以6:4贏球。
藍鳥隊左投Francisco Liriano面對老東家先發3.2局，被打2支安打，失1分2保送、4三振無關勝敗，看來也調整好開季狀況。
Melvin Upton Jr.也順利擠進藍鳥隊開季25人名單，尤其是他在4局下開轟，這發2分砲也是他春訓第三轟，擊敗了兢爭對手Ryan Goins搶到一席之地。
有趣的是，Liriano過去曾待過海盜隊，他被期待是藍鳥隊本季第四號先發，將出戰光芒隊。
總教練John Gibbons說：「我認為他今天看起來很棒，他可能是春訓表現最棒的，他感覺很好，也很健康，我在雙城隊時看過他，她轉去海盜後，我就再也沒有見過他的身手。」
Gibbons認為，「他就像是一位老頑童，在春訓他的控球很到位，這真的是通往成功的指標。」
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