鄧紫棋巡演廣州開跑 勁辣皮裙化身紅心皇后NOWnews今日新聞 (2017-04-02 10:36)
歌手鄧紫棋（G.E.M）的全新世界巡迴演唱會「Queen of Hearts」昨（1）日在大陸廣州起跑，她一改過去常見的帥氣褲裝，換穿一襲紅色皮裙外搭長袍現身，高歌經典曲〈A.I.N.Y〉霸氣開場，讓全場粉絲瞬間High翻。
緊接著鄧紫棋褪去紅色罩袍，露出底下性感短皮裙造型，勁歌熱舞High唱〈What Have You Done〉、〈我不懂愛〉，讓現場歌迷情緒迅速沸騰。她造型主題為「撲克牌」，一身紅色勁裝辣扮「紅心皇后」，開場熱舞完後她走到台後拿水喝，幽默說道：「我為什麼要走這麼遠？是因為衣服太漂亮要走台步給你們看。」笑翻全場。
鄧紫棋向台下觀眾喊話：「上次演唱會，我說下次可以見到你們，很多人是上次就來過，你們太守承諾，所以我今天會用最大努力演出。」演唱會上除了她自己的歌曲之外，也選唱了〈死了都要愛〉、〈你不是真正的快樂〉以及〈龍捲風〉等華語金曲，讓台下歌迷聽得超過癮。
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