山西民宅爆炸 6死仍有3人被埋中央社 (2017-04-02 10:50)
（中央社台北2日電）中國大陸山西省一處民宅1日晚上發生爆炸，現場發現有6人死亡、1人生還，另外還有3人被埋，爆炸原因仍然待查。
根據央視新聞官方微博，山西省浮山縣城內南環西路一處居民住宅1日晚上10時28分左右發生爆炸。
爆炸點現場已搜救出7人，其中一人生還，6人無生命體征，還有3人被埋，施救工作仍在進行中，爆炸原因還待調查。1060402
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