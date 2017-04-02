熱身賽3局失1分 陳偉殷：不丟太甜球中央社 (2017-04-02 10:47)
（中央社記者李晉緯台北2日綜合報導）台灣旅美投手陳偉殷今天在熱身賽先發，雖局局有失分危機，但總計投3局只失1分，他賽後說，改變心態，寧願保送，也不丟太「甜」的球，是度過危機關鍵。
美國職業棒球大聯盟（MLB）熱身賽，邁阿密馬林魚隊主場迎戰底特律老虎隊，馬林魚派陳偉殷先發。
比賽首局，陳偉殷先抓下1個出局數後，接連被卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）、馬丁尼茲（VictorMartinez）敲出安打，再被厄普頓（Justin Upton）揮出高飛犧牲打丟分。
陳偉殷面對2局首名打者梅斯圖克（Mikie Mahtook）時被敲出二壘安打，又連續送出兩個保送，所幸先以雙殺化解大半危機，再穩穩抓下第3個出局數，沒再丟分。
3局陳偉殷又讓首名打者卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）敲出安打，抓下第1個出局數後，再製造1次雙殺，成功化解失分危機。
陳偉殷用44球投3局，有1次三振、2個保送，被擊出4支安打丟掉1分自責分。
陳偉殷賽後表示，今年參與春訓時間較長，讓他有充分時間準備。
他說，過去球數落後時太想搶好球，往往讓自己有點太急，和投手教練討論後改變心態，3個壞球後寧願保送打者，也不丟太「甜」好球給打者進攻，整體遇危機時都能順利解決。1060402
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Vaness 陶瓷錶 35mm．EmporioArmani 陶瓷錶．WEIQIN 威琴 陶瓷錶．CHANEL 香奈兒 陶瓷錶．LEDAVCI 數字陶瓷錶．陶瓷錶 VGASY．EMPORIO ARMANI 陶瓷錶．極致魅力雙質感陶瓷錶．Hello Kitty 陶瓷錶．HANLIN 陶瓷錶．Roven Dino 陶瓷錶．晶鑽 陶瓷錶．MIRRO 三眼 陶瓷錶．follie 陶瓷錶．范倫鐵諾 陶瓷錶．晶鑽數字陶瓷錶．Max 陶瓷錶．ARMANI 陶瓷錶．數字陶瓷錶．KITTY 陶瓷錶．LEDAVCI 晶鑽數字陶瓷錶．Valentino 陶瓷錶．time wheel 陶瓷錶．Canody 陶瓷錶．陶瓷錶 酒桶．Folli Follie 陶瓷錶 陶瓷．SEIKO 陶瓷錶．MIRRO 陶瓷錶．晶鑽陶瓷錶．LEDAVCI 陶瓷錶
- 【MICHAEL KORS】BROOKLYN 麂皮流蘇斜背包(大/咖啡)
- 【Berghaus貝豪斯】男款銀離子抗UV上衣H51MB7-橘
- 【命運好好玩】李玉珮．奇門遁甲風水&招財開運佈局-新
- DIESEL 十字保衛戰三眼時尚腕錶-咖啡-/48mm
- GIVENCHY PANDORA PURE 紋理小牛皮梯型手提/單肩包(小-天空
- 【TISSOT 天梭】Everytime 經典時尚紳士錶(T1094101803200)
- 【愛惠浦公司貨】EVERPURE 除鉛精緻型淨水器(QL3-S54)
- 法國【de Buyer】畢耶鍋具『原礦蜂蠟PRO系列』職人防滑握柄
- 【Avantree】Saturn Pro低延遲藍牙接收發射兩用無線音樂盒B
- 【NINE ACCORD 眼鏡】時尚文青圓框(黑#PLACO INTO2 C01)
火箭棄將砍全場最高分 湖人爆冷客場戰勝馬刺【北京新浪網】
切爾西億元天王饞死皇馬！梅西C羅之後他當王【北京新浪網】
福原愛被追問新婚生活甜蜜細節 老公支持戰東京奧運【北京新浪網】
日花滑美女曝多次邀羽生結弦遭拒 與同門熱戀中【北京新浪網】
本田承認錯誤：我們把F1想得太簡單了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》