MLB／相隔16年 貝爾崔將缺席開幕戰NOWnews今日新聞 (2017-04-02 10:09)
遊騎兵隊三壘手Adrian Beltre（貝爾崔）確定開季會從傷兵名單開始，主要是因為他的右小腿有點緊繃，將會自2001年球季以來，首次缺席開幕戰。
Adrian Beltre最快回到陣中是4月9日，他會持續觀察狀況，不過因為他代表多明尼加參加經典賽，也因春訓初期拉傷右後大腿肌肉影響調整。
這位37歲的老將，在春訓打擊狀況並不佳，12打數沒有安打，經典賽15打數也才只有1支安打，遊騎兵總教練Jeff Banister說：「我們希望做出對各界都是最棒的決定，這也關係著春訓即將結束，能否回到球場，他復健跟加強重訓的時間，我們希望他在球場時間長一些。」
Jeff Banister也指定Joey Gallo將擔任開幕戰三壘手，不過他在春訓打擊2成08，4轟，Banister說：「我要給我們的教練團跟Joey Gallo對他們在春訓所做的努力有一些鼓勵，也希望他可以應付這一層級的比賽。」
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