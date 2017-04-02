NBA／2017名人堂名單出爐 T-Mac雀屏中選NOWnews今日新聞 (2017-04-02 10:23)
美國奈史密斯籃球名人堂公布2017年獲選名單，著名得分王「T-Mac」Tracy McGrady成功入選，成為最新籃球名人堂球員。
奈史密斯籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）位於美國馬薩諸塞州春田市，創立於1959年，以紀念為籃球運動有卓越貢獻的球員、教練、裁判、球隊或其他特殊貢獻者。
2日名人堂公布2017年正式獲選名單，以McGrady為首，共有11位新任名人堂成員。
在2013年退休的McGrady生涯輾轉效力過暴龍、魔術、火箭、尼克、活塞、老鷹以及馬刺，生涯平均可攻下19.6分、5.6籃板、4.4助攻，得分能力驚人、曾二度獲得NBA得分王，2004年身披火箭戰袍時曾在35秒內狂砍13分率隊逆轉贏球，至今仍受球迷津津樂道。
現年37歲的McGrady是今年入選名單中最年輕的成員，他在接受《ESPN》採訪時相當激動：「我聽到消息後非常激動，我可以老實地說我哭了，我當下立刻想告訴我的妻子這個消息，但我太過緊張、眼中充滿淚水，讓我打開了手機中每個應用程式，就是沒辦法撥電話。」
除了McGrady之外，其餘獲選的成員為日前過世的前公牛總管Jerry Krause、NCAA堪薩斯大學主帥Bill Self、前NCAA康乃狄克大學女籃球星Rebecca Lobo、NCAA聖母大學女籃教練Muffet McGraw、德州高中教練Robert Hughes、前NCAA總管Tom Jernstedt、前哈林籃球隊球員、同時也是現哈林籃球隊執行長Mannie Jackson、前哈林籃球隊球員Zack Clayton、前歐洲球星Nikos Galis以及前NBA、ABA球星George McGinnis。
另外日前也受提名的前NBA球星Chris Webber和Tim Hardaway最終並未獲選，讓許多球迷扼腕。
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