日職／高知曼尼敲安 上壘後搞笑跳舞NOWnews今日新聞 (2017-04-02 09:50)
在日本獨立聯盟高知鬥犬隊的前義大洋將曼尼（Manny Ramirez），昨天首度在對軟銀三軍的比賽中敲出首安，他也認為經過三年的空白還能夠敲安，自己相當滿意，終場高知鬥犬以3:2贏球。
曼尼擔任一棒、ＤＨ，留著招牌辮子頭，3打數1安打，1保送，他說：「雖然有一段時間沒打球，但是球還是看得清楚，很滿足了。」
曼尼效應發酵，現場也有吸引1935位球迷到場觀戰，畢竟他是生涯555轟的大聯盟球星。
曼尼說：「在日本打球是我其中一個夢想，所以很開心。」
此外，曼尼敲出安打後的搞笑動作，也被登上大聯盟官網，讓人看了會心一笑。
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