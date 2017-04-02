NBA／葛瑞芬狂轟36分 送給教頭河流生涯800勝NOWnews今日新聞 (2017-04-02 09:54)
洛杉磯今天上演「洛城內戰」，由快艇出戰湖人，快艇在「幹籃哥」Blake Griffin（葛瑞芬）個人狂轟36分帶領下，終場以115：104擊敗湖人，也送給教頭Doc Rivers（河流）執教生涯的800勝。
「不是我在說，我真的很喜歡快艇這支球隊。」Rivers賽後受訪時表示：「我想我的隊員們都成長了，特別是在重要的比賽中，當我們是健康的時候，我們都表現得相當優秀。」
洛杉磯過去是湖人的天下，但自從2012－13球季後，情況有些改變，本季兩隊4度交手，快艇拿下3次勝利，而過去20場比賽中，快艇則拿下18場，明顯快艇對戰湖人時較佔優勢。
Blake Griffin攻下全場最高的36分，外帶8籃板5助攻，Chris Paul攻下全隊次高的29分，外帶4籃板12助攻的「雙十」成績，西區目前排名第5的快艇，僅落後第4的爵士1場勝差，快艇近況也相當良好，進9場比賽贏得7場勝利，並且拉出一波3連勝佳績。
湖人菜鳥David Nwaba貢獻全隊最高的19分，Brandon Ingram全場貢獻18分，其中有10分在第4節獲得，湖人在明星賽後狀況只能用慘字形容，近20場輸掉18場，目前已確定與季後賽無緣。
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