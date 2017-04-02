施易男原拒接新戲 直喊被王小棣設局中央社 (2017-04-02 09:54)
（中央社記者王靖怡台北2日電）演員施易男日前接受節目「台灣名人堂」專訪，坦承原拒接新戲「積木之家」，對戲劇失去想法及熱情，開玩笑直喊是被擔任監製的導演王小棣設局才轉念接拍。
「積木之家」是施易男與演員林子熙、陳婉婷主演，日前接受台視「台灣名人堂」專訪，談起被網友盛讚「最恐怖、最靈異的是施易男都不會老」，讓42歲的施易男開心大笑，直呼「這是事實」。
顛覆平時陽光溫暖形象，施易男挑戰演出個性自私、自我、常吵架的暴躁建築師，施易男表示，這角色非常「不施易男」，現實生活中他不太會吵架，吵架是他弱項。
施易男坦言第一時間曾拒接這齣戲，「不是因為我怕靈異」，是因對戲劇失去想法及熱情，並感受台灣戲劇環境逐漸退步，轉而寄情甜點製作，笑稱直到王小棣「設局」才又轉念接拍。
他表示，「當時和老師約好見面，沒想到一到現場，導演跟製作人都已經坐在會議室等我了，老師則是隔了1小時才來」。
被劇組稱為「小劉雪華」的林子熙，打趣說「拍哭戲真的是要把祖宗十八代都拿出來哭」；施易男回憶演藝生涯第1場哭戲是出道作「母雞帶小鴨」，當時哭到情緒無法抽離，回到家媽媽還問他到底怎麼了。
面對雙親相繼離世，姊姊遠嫁新加坡，是否感到孤單？施易男說，「寂寞與孤單是兩碼子事，我不覺得孤單，但我是享受寂寞的人，寂寞帶給我很多靈感」。1060402
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