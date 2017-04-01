▲彭佳慧在《歌手》最後突圍賽中，成功奪下第七名名額。（圖／翻攝愛奇藝，2017.4.1）

《歌手》即將進入尾聲，兩周後將進行總決賽，而上周已確定決賽名單，所以1日播出突圍賽，讓過去五輪遭淘汰的參賽者，全都回到賽中爭奪七個名額進入決賽，其中光良演唱〈勇氣〉，耳熟能詳的歌詞旋律，聽得全場齊聲合唱。

光良重回比賽，演唱梁靜茹代表作〈勇氣〉，但其實這首作曲者就是光良，因此他唱起來並不陌生，也喚起所有人回憶，滿滿情懷感動全場，可惜的是，他未成功搶下晉級名額，不過光良不因結果氣餒，表示因此舞台吸取滿滿經驗，很榮幸也很感謝。

▲光良演唱〈勇氣〉，喚起全場回憶。（圖／翻攝愛奇藝，2017.4.1）

一路墊底的彭佳慧，這次演唱自己作品〈大齡女子〉，此曲也在第27屆金曲獎奪下「最佳單曲」，她說：「想用這首歌，分享給所有在愛情當中有得有失，但從不放棄的女生」，之後就見她著深V禮服登場高亢飆唱，感人肺腑的宣泄唱法，讓她成功奪下第七位名額。

而林志炫則嘗試不同的音樂風格，情感充沛的詮釋音樂劇〈巴黎聖母院〉，成功拿下第三名，他開心的表示：「謝謝，選項一件一件如期完成」，也因順利晉級，林志炫透露下一次的表演，將會嘗試夢寐以求的搖滾樂，要大家拭目以待。

▲林志炫歌中劇表演也順利晉級。（圖／翻攝愛奇藝，2017.4.1）