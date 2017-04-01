▲林道遠專訪。（圖／特約記者吳政璋攝，2017.4.1）

還記得2007年，轟動全台的歌唱選秀節目《超級星光大道》嘛？它除了是八年級生童年回憶，更締造出不少知名歌手，除了第一屆的林宥嘉、蕭敬騰、楊宗緯等，這位好聲音也在第二屆唱出知名度，雖然戰績僅停在12名，不過因為選秀加持，使得自己另外專長被看見，他就是近期在戲劇圈發揮二技的林道遠。

林道遠未在螢光幕拋頭露面前，就因熱愛唱歌參加錢櫃新秀選拔，獲得人生第一筆20萬獎金，不過當下的自己其實沒有歌星夢，單純只想靠唱歌舒壓，沒想到一唱成名，更靠著演藝圈光環，找到人生最愛的第二項才能「演戲。」

▲林道遠做事總是親力親為，沒十足把握不會放膽嘗試。（圖／特約記者吳政璋攝，2017.4.1）

明明是展歌喉出道，現在卻在各電視劇見到林道遠身影，讓人早已忘記他其實很會唱，問及有無想重回歌壇？「我一直最喜歡的就是唱歌，但演戲是事後培養出的興趣」，說雖然拍戲並沒有不好，但現在唱片市場不如從前，想以現狀多學習、接觸不同經驗，再考慮未來想做的事，「不是不相信自己，我只是比較不愛賭一把，想要謹慎走每一步」，認為沒把握能100%收成，不會輕易放手去嘗試。

林道遠2015年結婚，現在育有一子「Q寶」，但他透露自己是在單親環境中成長，不願看到孩子經歷同樣遭遇，「我能瞭解小孩沒有父母陪伴的痛」，即使現在尬戲顧店分身乏術，仍照三餐視訊愛妻愛子，不錯過兒子每分每秒的成長過程，說自己雖然不夠紅，但換角度想，現有工作與家庭，即使每天背著負擔過生活，仍感到滿足又幸福。

▲林道遠副業有成，即使尬戲分身乏術仍會現身幫忙。（圖／特約記者吳政璋攝，2017.4.1）

▲林道遠歌唱出道，但在演戲方面已有一席之地。（圖／特約記者吳政璋攝，2017.4.1）

場地提供：猛嘎海鮮燒物

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