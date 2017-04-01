2017橫越臺灣國際超級馬拉松賽 臺中風雨夜開跑 前四名港中日台都到齊 於中橫武嶺展開耐力考驗戰



(中央社訊息服務20170401 18:24:21)「2017橫越臺灣國際超級馬拉松賽」於昨晚八點在臺中梧棲的雨夜中熱血開跑。來自中港澳、日韓、美加、澳洲等九個地區國家83位好手將於44小時內挑戰246公里，經中橫公路的至高點武嶺，自西向東橫越臺灣寶島。大會邀請每一位跑者擔任慈善大使，號召大家每公里捐五元，幫助漸凍人看一片藍天，開跑前由漸凍協會副理事長林詠沂、理事長夫人屈穎和志工們，用真誠的心親自為每位246公里的參賽者別上愛心胸章作為幸運符，期望所有跑者都能平安完賽抵達花蓮。



起跑時的寒風夜雨，讓整夜淋雨的選手備感艱難；所幸4月2日早上抵達埔里雨勢漸停，跑者開始陸續爬升山路。在開跑14小時後，率先通過115公里親愛國小的參賽者男子組依序為香港林家禧、中國趙紫玉、日本井上真悟、臺灣孫國欣、臺灣賴嘉陞，港中日台都到齊了，各自前後差距約在10至20分鐘之間，上坡路段展開耐力考驗戰。而女子組為去年唯一完賽的臺灣女將周玲君，領先群雌，緊跟在男子組跑者後方不遠處；去年遺憾棄賽的臺灣黃筱純，也捲土重來，以穩定的腳步維持在女子第二名！



「2017臺北世界大學運動會」將於今年8月19日展開，為展現臺灣的運動活力氛圍，世大運邀請全臺民眾一起Run Your Way共同挑戰2,017,819公里運動里程！本屆橫越臺灣的所有超馬跑者，將率先為世大運跑出里程第一哩路，預計將能募集到4萬3千公里的跑步里程。



特別感謝各界對本賽事的支持與援助！肌鰹強運動補給品的強力贊助，董事長孔淳沿途跟隨跑者協助補給。大會長期合作的嘉里大榮物流，派車隨著跑者翻山越嶺，提供最專業的賽事大量物資運輸服務。弘揚食品提供野菽家營養棒、台灣味之素提供amino VITAL BCAA頂級能量包、運能延力提供塩動力電解質咀嚼錠，給選手隨身帶上路，以便即時補充所需，繼續向終點邁進！Runivore提供超級食物奇芽子給各組前五名的勇者作為獎品。忘了，擁有工藝品等級、最具臺灣精神的綠品坊環保獎盃，也在終點等待著跑者領回家！



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訊息來源：中華民國超級馬拉松跑者協會



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