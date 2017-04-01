首辦部落微電影影展暨頒獎典禮活動揭曉 多數獎項從缺 金銀盛奪最佳剪輯



(中央社訊息服務20170401 17:28:24)全台首次為原住民族辦理，且全部以手機規格輔導拍攝製作微電影的台東縣政府部落微電影影展暨頒獎典禮，4/1下午3點在台東秀泰影城3樓影廳由縣長黃健庭等人開封公布得獎影片，結果僅「最佳剪輯」由「KUMA」金銀盛奪得，其他獎項則從缺，現場並頒發6部佳作，縣長黃健庭希望此一影展活動能為台東部落發掘創作的在地人才，成為在台東一顆耀眼的南島語族光芒。



此一微電影影展暨頒獎典禮包括縣長黃健庭、議員洪宗楷、高美珠及參賽的微電影作者，黃縣長表示，近年來台灣各地不斷發展原住民文化與國際間南島語族交流，台東縣也積極擴展原住民七大族群部落在南島語族上的國際舞台，微電影的製作與線上瀏覽趨勢已經成為一種「小兵立大功」的傳播工具，透過微電影來述說故事的方式日漸普及， 2017年台東部落微電影票選期間，參賽者共計22名，有14名是台東在地的創作者，有1名是旅居到北部的族人子弟，在眾多創作者當中有9位是第一屆台東微電影課程班的學員，3月3日縣府票選啟動記者會召開後至3月24日止，共計三週票選期間，觀看瀏覽量突破13萬人/次，統計臉書帳號人次已湧入9691人參加投票，顯示出原住民部落微電影已經具備市場的可看性和傳播條件，期盼為台東部落發掘創作的在地人才，台東人能在未來的南島國際舞台上大放異彩。



本屆台東部落微電影共有五位專家評審進行評分，預計獎項為「最佳微電影」、「最佳攝影」、「最佳剪輯」、「最佳薪傳獎」及佳作，頒獎典禮中並由縣長黃健庭等人開封公布得獎影片，結果僅「最佳剪輯」由「KUMA」金銀盛奪得，其他獎項則從缺，讓大家都覺得意外，現場並頒發豐航海「無形資產-台東原住民的拓荒精神」、胡人元「回到生活」、胡人元「是生活」、洪嘉鴻「布農小旅」、迦瑙.伊法蘭「穿上勇士裙」及洪春景「探訪布農天籟」等6部佳作，另外，票選期間參加投票者，今天的頒獎典禮後，縣府也抽出幸運兒，並於官網公布得獎名單。



縣府原民處指出，所有得獎及參賽作品可搜尋「台東微電影」，網址為(http://taitungmmc.tw/)。



訊息來源：台東縣政府



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