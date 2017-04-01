百年校慶展風華龍田國小慶百年校慶近千校友回娘家 黃縣長親往致意並恭賀



(中央社訊息服務20170401 17:24:19)台東縣鹿野鄉龍田國小今（1）日熱烈舉行慶祝一百周年校慶系列活動，縣長黃健庭等多位貴賓及校友親往致意，並為該校校史室舉行揭牌啟用典禮，師生也準備包括客語歌謠等多項溫馨表演節目及園遊會慶祝，黃縣長除了感謝傑出校友陳秀雄對於學校的關心及回饋母校的行動，也期勉龍田國小在下一個百年更燦爛耀眼。



創立於大正六年（1917年4月1日）至今已百年的龍田國小，自3月初即展開百年校慶慶祝系列活動，包括有「百年校慶音樂會」、「百年校慶路跑暨才藝表演」等，並於今日邁入最高潮，邀請歷屆畢業校友及貴賓參與慶祝活動。



今日上午9時縣長黃健庭特別前往龍田國小表達敬賀，並為學校校史室揭幕啟用及參觀校門口前庭的紀念石，也在校長施琇瑩、縣府教育處長劉鎮寧等人陪同下參觀校史室，瞭解龍田國小百年成長的歷程，他看到陳列台東文獻資料覺得相當驚奇，也感佩學校在資料保存上用心。



9時30分百周年校慶活動開幕典禮，並由黃縣長與陳副議長、陳董事長及施校長共同切下百年慶生蛋糕，黃縣長也代表學校頒贈陳秀雄董事長榮譽校友證書，以及多位龍田之友獎狀。



黃縣長特別向在場所有的校友及師生表達恭賀之意外，他並指出，「百年」是一項榮耀與幸福的記號，走過一百年的歲月是相當的不容易，相信會在小朋友及校友心中留下深刻的回憶，也希望龍田國小能再創榮耀與風華。他也感謝百年來歷任校長、師生們的努力，才能創造出龍田國小優良的校風傳統，龍田國小推展資訊教育，在民國78年至85年間，推展電腦教學個人中文輸入創造「彈指神功、後山傳奇」之美譽，成果豐碩,尤其陳秀雄先生事業有成後，卻能一連串的飲水思源感恩行動回饋母校, 開啟了電腦傳奇的契機。陳秀雄先生雖出身寒微家庭，但難能可貴的是，凡事低調，為人謙融，為善不欲人知，堪稱『龍田之光』，實在是大家學習之楷模。



學校也安排多項動態及校史照片資料靜態展示活動，包括玉勝醒獅團的「獅來運轉迎喜氣」、全校師生的國民健康操、客語歌謠表演、非洲鼓表演及社區老人關懷據點的民族風運動舞演出等。



歡喜回娘家的校友們紛紛表示，雖然學校的建築改建景物已非，但溫暖的心情卻是依舊，因為如此用心安排的一系列活動，勾起了最純真快樂的國小時光，彷彿搭乘時光機進行了一趟兒時巡禮，重溫舊夢的感覺在每個校友們的心中留下了最深刻的印記。



訊息來源：台東縣政府



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