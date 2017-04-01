大葉大學樂齡大學 二手傳愛 義賣助學



(中央社訊息服務20170401 17:23:08)銀髮長輩助你念大學！大葉大學〈Da-Yeh University〉樂齡大學舉辦「二手傳愛，義賣助學」活動，60位樂齡大學的長輩們捐出各式實用物品，以愛心跳蚤市場形式義賣，所得將全數捐給學校，當弱勢學生的助學基金。



樂齡大學班長林素蘭女士強調，活到老學到老也要做公益！近年來經濟不景氣，他們不忍心學生因為經濟問題中斷學業，希望可以集合大家的資源，一起為弱勢學生盡一份心力。一開始是班上60位同學每人樂捐二百元當愛心基金，大家進一步討論後，決定發起義賣活動，他們整理家裡全新未用的用品、二手書等物品，在學校川堂擺愛心跳蚤市場，二天賣了將近一萬元，這些錢會全部併入愛心助學基金，未來他們也規劃要每年、甚至每學期舉辦一次。



樂齡大學學員江信康先生說，大葉大學是彰化縣最早開辦終身學習大學的學校，岳母、太太跟他都到大葉大學進修，不只是學到新知識，也認識許多好朋友，退休生活變得相當充實。大家一起在學校學習成長，都很感謝學校的用心，因此大家發起愛心基金捐助跟愛心義賣的活動，希望對學校有所回饋，幫助學生減低經濟壓力。



大葉大學校長歐嘉瑞表示，謝謝樂齡大學大哥大姊們的熱情，透過愛心義賣活動籌募愛心基金，結合全校師生的力量，共同協助經濟弱勢學生。學校也設置有弱勢助學、急難救助等機制，減輕學生經濟壓力，讓他們安心求學，相信大家的愛心將匯集為善的循環，孩子未來有能力後，也會樂意對別人伸出援手。



訊息來源：大葉大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211175.aspx