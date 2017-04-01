大葉大學配合政府新南向政策 培育人才有成 從大葉餐旅邁向法國之路 全台首例 大三生馮素晶錄取費杭迪



(中央社訊息服務20170401 17:21:53)大葉大學〈Da-Yeh University〉餐旅管理學系大三的馬來西亞籍學生馮素晶，錄取法國費杭迪高等廚藝學校（Ferrandi），是全台第一個大學還沒畢業就申請到「餐飲界哈佛」費杭迪的學生。



餐旅系大三生馮素晶表示，到法國費杭迪高等廚藝學校可以學習料理技術，學校也會安排學生到巴黎當地知名廠商實習，是很難得的學習機會。大葉大學與費杭迪締結姊妹校後，她就很希望可以到費杭迪學習西點，得知獲費杭迪錄取後，有美夢成真的感覺。



馮素晶認為，認真去嘗試某件事，就會有不一樣的心得。大葉大學是很國際化的學校，系上鼓勵學生參與國際競賽，也邀請法國、義大利、香港等地主廚到校教學，讓學生不用出國，就可以在台灣親近大師，學習各國經典料理。在葉忠興院長、彭建治老師的鼓勵下，去年她赴上海參加「第18屆FHC中國國際烹飪藝術賽」，榮獲鱘魚現場烹調銅牌、鴨胸現場烹調銅牌，是很難忘的經驗。為了參加比賽，幾乎是日夜顛倒地練習，剛開始做出來的料理並不理想，但老師總是不厭其煩地給予建議和鼓勵，讓她一點一滴累積實戰力，這些學習經歷對她面試費杭迪提供了很大的幫助。



馮素晶回憶說，她高中畢業後，並沒有馬上念大學，她在餐廳擔任服務生，當時就對料理很感興趣，她利用沒上班的時段到餐廳跟主廚學西點。存了兩年錢後，她決定要追求西點夢，考量馬來西亞餐飲類的大學不多，台灣高等教育師資有一定水準，因此她選擇到台灣求學。來台灣念書前沒想到自己可以從台灣接軌法國，她感謝大葉大學為她打開迎向世界的窗，她期許自己學程之後，可以在台灣或是回馬來西亞開一間屬於自己的甜點店。



大葉大學校長歐嘉瑞指出，創立於1920年的法國費杭迪高等廚藝學校，是法國政府創辦的職業訓練學校，1999年曾獲評為歐洲最佳旅館學校（Best European Hotel-School），是公認的頂尖廚藝學校，培育出許多米其林星級主廚，享有「餐飲界哈佛」美譽。大葉大學2015年與費杭迪締結姊妹校，是費杭迪目前在台灣唯一的合作學校。學校每學期都邀請法國主廚到大葉大學示範教學，協助學生學習世界廚藝，同時鼓勵學生到海外留學，拓展國際視野，恭喜馮素晶同學錄取法國費杭迪，期待她在法國的一年能收穫滿滿，未來如願開設自己的甜點店。



訊息來源：大葉大學



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