大葉大學傳藝學程學生挑戰「第42屆藝美獎」 抱回七獎盃



(中央社訊息服務20170401 17:19:30)大葉大學〈Da-Yeh University〉傳播藝術學士學位學程大三生陳姿吟、林筠鳳、李雅祺，與同班的香港學生李文軒、楊振宇合作，挑戰「第42屆藝美獎」。空汙議題影片「Menschlich Gift」同時囊括電視類劇情類最佳劇情短片、最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯、最佳成音、最佳美術六個獎項，音樂錄影帶「I can’t」榮獲電視類劇情類最佳編劇，總計抱回七座獎盃，是本屆賽事的大贏家。



香港學生楊振宇說，他因為對拍片有興趣，選擇到台灣念書，過去參加過許多比賽，但常常抱著希望，最後失望。「第42屆藝美獎」是25日頒獎典禮現場才公布得獎名單，他們原以為又會坐冷板凳，沒想到評審一次又一次喊到大葉大學，既意外又開心。影片名為「Menschlich Gift」，「Menschlich」在德文代表「人的」，「Gift」是德文的毒、英文的禮物，希望大家反思科技發展留給後代子孫的是禮物還是毒？



另一名港生李文軒表示，「Menschlich Gift」以20年後、受到嚴重污染的世界為描述對象，透過男主角尋找答案的歷程，揭示環境污染的問題，影片最後出現一朵白菊花，代表地球仍有希望。拍攝場景主要在彰濱工業區及海邊，好幾天拍攝時都遇到下雨，只好先拍室內景，天氣放晴時，又因為太陽太大，負責攝影的同學都曬傷，拍攝過程很辛苦，得知這支影片獲頒六個獎項肯定時，有一種苦盡甘來的感覺。



傳藝學程三年級學生陳姿吟指出，臺灣藝術大學一年一度的「藝美獎」，有「臺藝大小金鐘」之稱，分劇本類、電視類、廣播類、攝影類，每年都吸引來自全國傳播相關科系的學生參加。頒獎典禮讓他們有機會看到其他學校的作品，每個類別都很專精，提供他們很多啟發。



訊息來源：大葉大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211173.aspx