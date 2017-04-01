勞動力發展署桃竹苗分署職訓列車啟動 健行科大「職場體驗活動」專區VR體驗吸睛



(中央社訊息服務20170401 15:24:44)為協助民眾規劃職涯，勞動力發展署桃竹苗分署委託健行科技大學於3月31日在桃園市銀河廣場辦理就業服務。現場提供免費職訓資訊、虛擬實境體驗、職涯性向測驗、就業服務情報並提供上百個工作機會。



健行科技大學在會場設置全台首創、健行獨家的「職場體驗活動」專區，提供民眾VR職場體驗，透過虛擬實境體驗工作場域，吸引民眾爭相體驗。勞動力發展署桃竹苗分署科長胡伯堯表示，職業訓練宣導過去透過廣告宣傳或服務人員介紹，讓民眾較為無感，此次健行科技大學首創將職業訓練植入虛擬實境，將訓練場地、工作場所與作業流程720度全景呈現在民眾眼前，在不受空間限制之下讓民眾貼近職場環境，有效達成工作試探。



此外，現場亦提供職涯性向測驗是透過專業測驗，分析求職者的求職傾向，並給予求職者最精準的建議與方向。另外，健行科技大學今年陸續提供十門以上的免費的職業訓練課程資訊，協助求職者培訓一技之長。健行科大推廣中心陸續於5月份起開設【大數據及電商行銷班】、6月份【Android手機程式設計班】、【商業美學設計行銷整合班】及【會計實務班】及7月份【資訊安全管理師培訓班】、【國貿物流人才培訓班】及【網頁設計實戰菁英班】等課程。



每個職訓班將在健行科大接受三個月的訓練，訓後安排就業媒合並輔導就業，對於有住宿需要的學員提供每日一百元的宿舍優惠價，且符合特定資格者在受訓期間可代為申請生活津貼，歡迎有就業意願之待業者報名參加。詳情請上台灣就業通查詢，或電話聯絡健行科技大學推廣教育中心，服務專線03-4581196轉3771或3772。



訊息來源：健行科技大學



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