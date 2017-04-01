今年大家都來這裡辦婚禮，動作慢的只能排明年



(中央社訊息服務20170401 15:18:13)碧海藍天的海洋、純白的沙灘，以及象徵聖潔猶如童話般的教堂，在如此夢幻景致中、幸福的鐘聲下、以及親友的祝福裡完成終生大事，沖繩就是有種讓人嚮往的魅力。海外婚禮已經在台灣蔚為一股風潮，尤以位置離我們最近的日本度假天堂－沖繩，最令人心動！免簽證、1小時短時差、全年舒適宜人的氣候、著名旅遊景點和多樣特產美食等著愛旅行度假的新人們，快來了解如何一邊旅行度假，一邊舉行夢幻海島婚禮吧！



四季溫暖舒適的度假天堂－沖繩沖繩屬於亞熱帶海洋性氣候，年平均氣溫為22.4。C，冬季比台北溫暖，可謂一年四季皆為溫暖舒適的天氣。4-10月不僅可以體驗海水浴，一年四季皆可從事潛水活動呢！不僅如此，沖繩的櫻花為全日本最早盛開的，約從1月份開始便有緋寒櫻報到。除此之外，持台灣護照可免簽證入境沖繩，加上與台灣僅有1小時的時差，每日皆有飛往沖繩航班，飛行時間約75分鐘即可到達；對愛旅行的人來說是非常便利的度假天堂吶！



沖繩的夢幻婚禮教堂沖繩擁有相當多元風格的教堂，現在有國內婚禮業者獨家總代理沖繩教堂婚禮，包括最熱門的克麗絲蒂教堂、費莉西亞教堂、露梅爾教堂、葛洛麗教堂、麗貝菈教堂等。每一間不同景觀特色與夢幻的教堂，緊鄰無敵海景和超高CP值的五星級度假飯店，讓喜愛旅行又嚮往海外婚禮的新人，為自己的人生旅程舉辦一場與眾不同又浪漫的婚禮小旅行。



美麗城堡公主風－克麗絲蒂教堂沖繩人氣最高的克麗絲蒂教堂，哥德式建築與挑高的尖拱設計、大面積的落地玻璃帷幕，宛如童話般的美麗城堡。教堂內由施華洛世奇水晶打造的聖潔之路，襯托著新娘白紗的聖潔美麗，令人相當驚艷。教堂的窗外盡是沖繩的無敵海景，不僅腹地廣大，擁有新人專屬的化妝室、賓客的休息室，甚至擁有自己專屬的宴會廳，克麗絲蒂教堂絕對是夢幻沖繩婚禮的首選。



夢幻玻璃屋－費莉西亞教堂費莉西亞教堂位於日本沖繩的北方，擁有沖繩最美的天使白長沙灘。開放式的玻璃建築設計，12公尺長的玻璃聖潔之路下方綴滿細緻如雪的白沙，讓教堂與白沙、藍天及碧海映襯著幸福新人的光芒。教堂也擁有專屬宴會廳，讓有宴會需求的新人可以在美麗的大海旁享受五星級的法式料理。隱密性極高的費莉西亞教堂，散發著悠閒的度假氛圍，加上較少遊客打擾，成為喜愛隱密空間的新人最佳的選擇。



英式貴族花園－露梅爾教堂露梅爾教堂是英式貴族風格的花園教堂，綠色花園與純潔典雅的雪白的英式庭園相互輝映。教堂內以白色大理石打造的16公尺聖潔之路，搭配兩側玻璃幕牆，眺望壯麗寬闊的海景。教堂內也擁有簡單俐落而溫馨的宴會廳，絕對是實現兩人夢幻婚禮的最佳選擇之一。



古典西班牙－葛洛麗教堂有別於一般白色教堂，葛洛麗教堂的白牆與紅瓦屋頂是它最大的特色，紅瓦屋頂在沖繩象徵富裕、幸福和諧，而教堂內部的木質元素搭配彩繪玻璃，散發著古典貴族的氛圍。莊嚴古典的葛洛麗教堂屬於大型教堂，可容納至多一百位賓客。充滿西班牙花園風情的婚紗照，讓人與眾不同；喜歡古典風情教堂的新人絕不能錯過!



希臘愛琴海－麗貝菈教堂麗貝菈教堂位於沖繩中部的海岬，擁有希臘愛琴海風格的教堂外觀，教堂內遠眺延伸至海平面的景色，讓新人彷彿站在海面上許下浪漫的誓言。儀式結束後可以安排與海豚一起拍攝獨一無二的婚紗，保證令人永難忘懷。喜愛海豚的新人，麗貝菈教堂將是您唯一的選擇。



適合環島自駕自由行的旅遊景點和沖繩美食由於沖繩在地文化的緣故，相對來說汽車的車速較慢，非常適合外國旅客租車及安排自由行。不需特別申請國際駕照，只要帶臺灣駕照及其日文譯本、護照即可，日文譯本至台灣監理站辦理，3分鐘即可完成手續。擁有琉球、日本、美國文化混合的海島沖繩，擁有許多特色景點及讓人歎為觀止的美景，如琉球村、殘波岬、萬座毛、真榮田岬、美國村、海洋博公園、沖繩世界文化王國主題公園，以及被列為世界遺跡的識明園和世界遺產的座喜味城跡。當然也不能錯過沖繩當地的美食，如著名的琉球料理、塔可飯、沖繩和牛與豬料理、蕎麥麵、琉球新麵、及非常新鮮的海鮮料理等。



看到這裡，熱愛海島度假旅行的你，是不是覺得到沖繩舉行海外婚禮多麼地令人心動呢？喜歡自由行的你，是不是想馬上規劃一場沖繩舉行海島婚禮呢？在台灣經營海外婚禮10多年的芙蝶婚禮公司，為新人提供專業的教堂婚禮安排，更以貼心的婚禮顧問服務，為想在沖繩舉辦南國教堂婚禮的新人提供最滿意的服務。嚮往這樣夢幻浪漫教堂婚禮的準新人們，一定不能錯過在迎接幸福與感動時刻中留下最美的回憶。



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