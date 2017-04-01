連假首日 新北清明演練提醒墓地防災



(中央社訊息服務20170401 15:11:17)4月1日至4日為清明節連續假日期間亦是民眾掃墓的高峰，在此期間較易發生林野火災，而主要原因多為民眾掃墓焚燒金紙後未將餘燼撲滅，以致飛灰餘燼飄散引燃周邊雜草。



新北市政府消防局特別擇定106年4月1日上午10點於林口區文化北公墓進行墓地火災搶救示範演練，演練內容結合警戒據點派駐勤務，項目包含了「駐點預防」與「多火點應變」等，總計出動2輛滅火機車、2輛水箱車、1輛水庫車、1輛後勤車、1輛指揮車等，並由消防人員穿戴背負式水袋、衝擊式滅火槍、滅火把等救災設備操作搶救演練，以確保消防救災能量完備，能快速撲滅林野火災，保護掃墓民眾安全。



新北市政府消防局表示，本次演練除了能夠精進本局消防救災能量外，更可藉由演練項目操演來提醒民眾，焚燒金紙後即隨手將金紙餘燼澆熄，避免飛火飄散引發林野火災發生。為此消防局自106年3月25日起已啟動各項防範林野火災措施，除協調各區公所針對轄內墓地提前進行雜草割除並清運外，另外也在本市轄內有43處屬位置偏遠、缺乏救災水源而搶救不易的土葬區出入口處，利用3月25、26日及4月1日~4日的假日期間進行上午8點至下午3點的駐點防火警戒工作，加強宣導民眾掃墓時配合金紙集中焚燒、減少火源落地機會，並發放8,000只實用的「行動消防栓」-軟式滅火水袋(可免費領取)，搭配每個警戒據點均設有大型儲水桶，讓民眾方便提取接近2公升以上供滅火或清潔用的水源，在焚燒金紙後即隨手將金紙餘燼澆熄，避免飛火飄散引發林野火災發生。



消防局長黃德清呼籲：清明掃墓祭祖為國人至重的禮俗，但在掃墓時請務必注意用火安全，在掃墓離開前確實澆滅金紙餘燼，避免飛灰餘燼引燃雜草，並謹記清明掃墓的「四不二記得」，也就是：「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」，讓這個慎終追遠的時節也能兼顧到環境及人員的安全。



訊息來源：新北市政府消防局



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