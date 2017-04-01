果文教基金會助學，南華受惠學生感念義舉



(中央社訊息服務20170401 15:09:36)致力投入慈善公益的雨果文教基金會有鑑於我國社會貧富懸殊與城鄉差距日趨嚴重，為讓年輕學子求學無後顧之憂，去(105)年即在南華大學成立社會科學院「來順、銀花勤學清寒獎學金」，藉以資助弱勢學子逆勢向上，冀以培育更多優秀人才，並日前在於南華大學圖書館e學苑舉辦首次頒獎典禮，共有23名學子受惠，當天是由陳勁教授代表雨果基金會出席頒獎。



雨果文教基金會林文煌董事長為鼓勵青年學子向學，特設立南華大學社會科學院「來順銀花獎學金」，以鼓勵該校社會科學院的國際事務與企業學系、傳播學系與應用社會學系等三系用心向學、表現傑出之大學部學生。此次共有23名學子受惠，其中國際事務與企業學系9位、傳播學系5位、應用社會學系9位，共頒發11萬7000元獎助學金。



南華大學社會科學院院長郭武平教授表示，非常感謝雨果文教基金會的資助，讓學生求學期間無後顧之憂，同時也能藉此勉勵更多學子積極向上，相當有意義。郭院長也分享自身求學經驗，並勉勵獲獎同學要懂得感恩和惜福，他日若有能力，也要回饋社會，關懷弱勢，將感恩與回饋的心繼續傳承與發揚，讓更多需要幫助的人也能受惠。



代表雨果基金會出席頒獎活動的陳勁教授指出，南華大學近年來辦學卓越，深獲各界肯定，在各大學學費喊漲的聲浪中，更以「國立收費」嘉惠學子，讓學生減輕經濟負擔，因此，也希望能藉由提供獎學金的獎勵，一起與學校共同為社會培育更多的優秀人才，同時也鼓勵大學生能夠持續認真學習，為自己也為國家社會創造美好的未來。



國際事務與企業學系獲獎同學王玫心表示，很感謝雨果文教基金會提供此獎學金，獲得此一獎項不僅對生活有實質幫助，更是對學業上的努力給予極大的肯定，之後將會繼續努力，希望未來有能力時也能回饋社會。



訊息來源：南華大學



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