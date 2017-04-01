（中央社台北1日電）中國大陸近年毒跑道、毒校園事件頻傳。對此，北京市教育委員會日前公布將啟動教室空氣品質清查，範圍涉及2320所學校。



北京青年報報導，北京市教委、民政局、文物局、新聞出版廣電局、北京廣播電視台、中共北京市委社會工作委員會等6單位3月31日公布各自的巡視整頓情況。其中，北京市教委針對毒操場等問題做上述回應。



報導提到，關於「對群眾反映強烈的問題敏銳性、主動性不足」問題，北京市教委表示將著力建立「防治問題操場問題長效機制」，同時印發「關於做好中小學、幼兒園教育教學用房空氣質量隱患排查及整改工作的通知」，全面清查2320所中小學、幼兒園（含民辦）教育教學用房空氣品質。



中國大陸北京、上海等一線城市這1、2年來頻傳毒操場、毒跑道事件，嚴重傷害學童。更有校園新校區剛啟用，學生就紛紛出現流鼻血、嘔吐及頭暈等症狀。1060401