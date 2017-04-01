毒校園頻傳 北京啟動教室空氣品質清查中央社 (2017-04-01 14:14)
（中央社台北1日電）中國大陸近年毒跑道、毒校園事件頻傳。對此，北京市教育委員會日前公布將啟動教室空氣品質清查，範圍涉及2320所學校。
北京青年報報導，北京市教委、民政局、文物局、新聞出版廣電局、北京廣播電視台、中共北京市委社會工作委員會等6單位3月31日公布各自的巡視整頓情況。其中，北京市教委針對毒操場等問題做上述回應。
報導提到，關於「對群眾反映強烈的問題敏銳性、主動性不足」問題，北京市教委表示將著力建立「防治問題操場問題長效機制」，同時印發「關於做好中小學、幼兒園教育教學用房空氣質量隱患排查及整改工作的通知」，全面清查2320所中小學、幼兒園（含民辦）教育教學用房空氣品質。
中國大陸北京、上海等一線城市這1、2年來頻傳毒操場、毒跑道事件，嚴重傷害學童。更有校園新校區剛啟用，學生就紛紛出現流鼻血、嘔吐及頭暈等症狀。1060401
關鍵字：
上一則：200名來穗務工人員將入戶廣州
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
飛利浦 洗臉機．洗臉機 配件．朵璽 洗臉機．Kiss 洗臉機．洗臉機 Pobling．五合一 洗臉機．ACETINO 洗臉機．panatec 洗臉機．Philips 洗臉機．沛莉緹 洗臉機．洗臉機刷頭．SC5275 洗臉機．Sonic 洗臉機．毛孔 洗臉機．SIMPLY 洗臉機．MIPA 洗臉機．洗臉機 歌林．超音波 洗臉機．羅崴詩 洗臉機．音波洗臉機．潔膚霸 洗臉機．聲寶 洗臉機．超音波洗臉機．洗臉機 philips．奈米 洗臉機．洗臉機 超音波．BIOCOM 洗臉機．洗臉機．洗臉機 kolin．HA-168 洗臉機
美國女宇航員太空漫步時「丟裝備」 防護罩飄走(圖)【北京新浪網】
江西:縣政府上老賴名單前 債權人討債曾2次被拘【北京新浪網】
朴槿惠政治生涯終結 韓國檢方瞄準青瓦台前高官【北京新浪網】
「矽谷不可複製，但矽谷的三種精神可以學習」【北京新浪網】
雄安新區有啥不一樣【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》