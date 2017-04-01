北京鼓勵檢舉 推出朝陽群眾App中央社 (2017-04-01 13:03)
（中央社台北1日電）中國大陸北京近年傳出的藝人吸毒案，幾乎都與「朝陽群眾」檢舉脫不了關係。現在，北京市公安局更推出「朝陽群眾」App，鼓勵民眾透過文字、圖片、影片等方式向警方提供情資。
北京晨報報導，北京市公安局朝陽分局將透過這款應用程式（app）篩選民眾提供的線索，並以現金獎勵提供有價值情資的用戶。
據報導，用戶可用手機號碼註冊登錄，app推送警情通報及防範提示等新聞，頁面下方有線索添加按鍵，點選進入後會有顯著的警方提示及線索分類提供按鍵。
其中，線索分類依次為：一般違法線索、嚴重違法線索、各類安全隱患及其他。民眾可根據要反應的線索類別點選，線索可以是文字、圖片或影片，添加完畢，點選發送鍵即可送出。
報導表示，這款app今年2月開始上線測試，截至3月30日，註冊用戶5萬多人，收到3000多條線索。同時，警方透過「朝陽群眾」提供的線索，破獲63起各類案件，抓獲91名各類違法犯罪嫌疑人。
「朝陽群眾」是北京市朝陽區「朝陽治安志願者」所組成的居民組織，在各地設有街道辦公室，主要成員多為退休人士或老人，類似台灣的社區守望相助隊。曾檢舉過港星成龍之子房祖名、台灣藝人柯震東，還有香港電影演員張耀揚等人的吸毒案。
中共黨媒環球時報曾讚許「朝陽群眾」可與美國中央情報局（CIA）、英國軍情六處（MI6）、前蘇聯國家安全委員會（KGB）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）等齊名。1060401
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