共軍匿蹤巡防艦 又一艘服役中央社 (2017-04-01 11:19)
（中央社記者張謙香港1日電）中國大陸昨天又有一艘新型護衛艦（巡防艦）服役，名為「六盤水艦」，舷號514。這艘巡防艦具雷達匿蹤功能，且具防空、反潛和對海作戰能力。
中共解放軍報今天報導，六盤水艦的入列命名授旗儀式3月31日在海南三亞一座軍港舉行，象徵六盤水艦正式加入中共海軍戰鬥序列。
報導表示，六盤水艦是大陸自行研製建造的新一代飛彈護衛艦，配備多套大陸自主研發的新型武器裝備，資訊化程度高，具較強的防空、反潛和對海作戰能力。
翻查資料，共軍過去也有舷號514的護衛艦，是鎮江號，早已退役；鎮江號是053型的護衛艦，裝備較落後。
目前共軍較為先進的護衛艦為054型及056型級，六盤水號應屬056型。
056型為輕型護衛艦，自2012年起陸續下水，採用匿蹤設計，艦體外飄，上層建築內傾，艦面上的設備如小艇、魚雷發射管都作遮蔽處理，雷達匿蹤效果良好。1060401
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