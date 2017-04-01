屏東後火車站也要出頭天 重慶路新闢通車中央社 (2017-04-01 10:20)
屏東後火車站也要出頭天 重慶路新闢通車
(中央社訊息服務20170401 10:19:14)新闢聯結屏東火車站區的重慶路，今年農曆年前即已完成，卻因銜接介面與道路移交問題而遲未啟用，日前在縣府道安會報積極協調下，鐵工局與屏東市公所終於同意依現況點交，在台電公司趕工完成電力管線後，於4月2日上午正式開放通車。
屏東縣政府指出，新闢重慶路為聯結屏東火車站前後站的快速路徑，通車後有如打通屏東火車站的任督二脈，可縫合過去因鐵道經過造成後站居民通行不便的情況，以往屏東市建國里、澤仁里與厚生里的居民前往前站，必須經由復興南路或是壅擠的建民平交道，今後可由重慶路直達屏東市的核心地區，生活更加便捷。
此外，隨著屏東火車站即將完工，周邊相關光復路、柳州街及公勇路拓寬，公車轉運站的興建啟用，加上鐵道閒置空間的綠美化與藝術化，還有大型商業空間的開發進駐，都將一新屏東市容。
訊息來源：屏東縣政府
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