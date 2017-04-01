東海大學「義大利TIP實習計畫」圓滿結束 學生表現深受各界肯定



(中央社訊息服務20170401 10:16:58)東海大學與義大利佩魯賈大學(Perugia University)合作之「台灣-義大利國際職場專業實習(Taiwan-Italy International Internship Program, (TIP)計畫」，每年選送10~15位全台大專院校各校各系的碩士班或大學部高年級學生到義大利的國際型企業實習5個月。



106年1月22日佩魯賈大學在佩魯賈市中心的Sala della Vaccara舉辦「第七屆」結業式。TIP三位執行委員佩魯賈大學Paolo Carbone教授、英國帝國理工學院Paolo Taticchi教授與東海大學國際職場實習發展中心許恩得主任與8家實習企業的輔導員特別蒞會指導。TIP計畫因歷年成效良好，受教育部重視升級為學海A+，補助本計畫之實習生來回機票費與部分生活費，成為國內學海築夢計畫之學習標竿。



佩魯賈大學特別為實習生設計專業商管課程，讓學生能將實習的實務經驗與課堂的理論知識結合。東海大學經濟系宮璉與工設系陳律瑾共同在CHIAVARI高級訂製家具實習，因應義大利去年地震頻繁的需求，結合彼此的商業管理與工業設計的專業知識共同合作，提出符合經濟效益、具設計感又能在地震時保護人身安全的防震家具設計企畫，充分展現跨領域學習的成果。



透過海外長期實習，能跳脫學生的框架，適應在不同文化下的工作環境和同事，培養語言、專業、工作態度與國際視野等職場能力。聯合大學經營管理系的張瑞珊在PROJECT FARM商業軟體公司實習，她表示在工作的過程當中能體驗到真實的義式職場文化，也學習到透過市場分析不同競爭者的優缺點，擷取他人好的想法並改進自我不足。



海外實習能讓學生勇於接受挑戰，在3D測量儀器公司QFP實習的經濟系學生黃于真必須毎天必須早上5點起床，花一個小半小時通車到Spoleto的公司上班。她表示如果在赴義之前就知道自己的工作會如此辛苦，她還是選擇到義大利進行實習，因為未來人生與職場也一定要征服各種的困難，這次實習給了她很大的勇氣面對未來的挑戰。



多元文化體驗亦是TIP計畫特色之一，實習生利用聖誕假期參訪其他歐洲國家，提升國際視野。實習生宮璉表示聖誕假期旅程印象最深刻的是許多景點充滿著華人觀光客，也有中文的標示，可以看出中國政府開放人民自由旅行後，對世界的觀光體系帶來重大的改變。她以冰島為例，儘管冰島以觀光產業為主，國家非常注重自然生態保護，但市區因為充斥著許多觀光客，而髒亂吵雜。讓她體悟每個人都需自我要求，維護景點的環境，當一名襯職的國際觀光客，讓每個美麗的景點都可以讓更多人去觀賞。



訊息來源：東海大學



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