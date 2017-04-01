「蒙藏委員會」蒙古身障人士刺繡拼布職訓班結訓



(中央社訊息服務20170401 10:10:34)中華民國駐蒙古代表黃國榮於3月31日在當地參加「身障人士刺繡拼布職訓班」的結訓典禮，頒發我國「蒙藏委員會」製發之結訓證書給受訓學員，並勉勵他們在結訓後運用學得的技能與獲贈的刺繡縫紉機，為自身事業與家人生活開啟新局。



此一職訓班係由「蒙藏委員會」專款補助辦理，共有15名蒙古「輪椅協會」身障人士報名參加，自去(2016)年9月底開始接受為期六個月的專業訓練，所有參訓學員如今不僅順利結業，亦均已取得蒙古勞動暨社會福利部核發的本科專業證照。



黃國榮於結訓典禮會場接受蒙古「國家電視台」(NTV)專訪時表示，此項職訓旨在幫助蒙古身障人士學得終生受用的一技之長，希望不僅改善他們及其家庭的生計，亦協助他們更加融入社會。



協辦單位「蒙古對太平洋地區國家經濟合作協會」理事長高道夫(GOTOV. D)在致詞時指出，由臺灣政府經費補助的「臺蒙職訓合作計畫」實施多年來已培訓500多名蒙古一般及身、視障人士習得一技之長，而且結訓學員獲贈縫紉機與按摩台等本科專業機具，不僅為他們創造了創業或就業機會，亦減少了潛在的社會問題。



高道夫表示，臺灣持續對蒙古提供各項醫療與人道援助，例如近期捐贈烏布蘇、科布多及札布汗等蒙古西北三省的省立醫院各兩部洗腎機及相關設備、耗材，以及捐贈一部點字印表機給「蒙古全國視障協會」等，凡此均讓蒙古人民對於臺灣的愛心深深感念在心。



訊息來源：駐蒙古代表處



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