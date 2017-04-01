義民廟春祭大典 李永得為客家祈福中央社 (2017-04-01 10:10)
義民廟春祭大典 李永得為客家祈福
(中央社訊息服務20170401 10:08:13)新竹褒忠義民廟是竹塹地區客家族群的信仰中心，3/31舉辦創建229週年春祭大典，客委會主委李永得虔誠祭拜，祈求義民爺守護客家；他指出，義民信仰的意義，是在追求安全的家園，讓我們一起團結、打拼，建立台灣成為公平正義的社會。
義民廟創立於清代，是竹塹地區客家人保衛鄉土、捍衛家園的重要象徵。客委會李主委3/31參加義民廟春祭大典時表示，義民信仰是客家人信仰核心，而其中最重要的意義，是團結以抵禦外力剝奪；他強調，200多年前的客家先民為了保護自己的家園及親人不惜犧牲性命，才得以安居樂業，除了抵抗外侮，更要建立公平正義的社會，讓每個人的生活都有尊嚴，文化才能永久傳承。
新竹褒忠義民廟3/31舉辦創建229週年春祭大典，除了誦經祈福、古禮祭祀外，更具有凝聚客家意識、團結客家族群，落實本土祭典文化的深刻意涵。
訊息來源：客家委員會
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