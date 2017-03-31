西警掃黃 102名戀童癖者被捕中央廣播電台 (2017-03-31 21:44)
西班牙警方今天(31日)表示，自從去年9月以來，警方已經逮捕了100多名戀童癖者，這些人被控觀賞和分享兒童性虐待圖片。
西班牙憲警隊(Guardia Civil)指出，1名男子因為從網路上下載色情內容被捕，這些圖片中甚至包括只有幾個月大的嬰兒之後，西班牙警探在各地展開掃黃行動。
參與逮捕行動的調查員科拉雷斯(Pedro Corrales)表示，他們在西班牙各地逮捕了102人，查獲圖片超過45萬張，另外還有裸露的影片。
被捕的涉案者各種人都有：年輕的學生、失業者、退休者，還有專業人士，其中包括法律顧問，有些嫌犯已婚，還有小孩。
科拉雷斯表示，他們發現，有一名嫌犯利用隱藏攝影機，偷拍他目前伴侶的兒子。
警方發布的聲明指出，在某些裸露的影像中，出現對未受害者的性暴力。
這些受害的未成年人，年紀從幾個月到大約14歲都有，警方已經確認，其中有一些受害者是西班牙兒童。
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