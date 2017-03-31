溪湖鎮湖西國小56年校慶運動會暨圖書室揭牌典禮活動NOWnews今日新聞 (2017-03-31 20:56)
彰化縣溪湖鎮湖西國小56年校慶運動會暨圖書室揭牌典禮活動31日上午舉行，彰化縣長魏明谷祝福湖西國小56歲生日快樂，並期望新圖書室啟用後，能夠帶給全校師生一個更優質的學習空間，提升自我競爭力。
魏明谷表示，現在是一個知識爆炸的時代，雖然可從網路中獲取知識，但書本也是不可或缺的，彰化縣政府一直在推動「書福悅讀」，讓學生從閱讀中吸收知識，並培養學生的閱讀習慣與閱讀能力，期許每個學校閒置的空間都可以改建為閱讀空間，如此一來，不僅可以提供學生閱讀場域，又能夠讓學生沈浸在書海，產生興趣，藉此培養閱讀習慣。
湖西國小校長吳耀騰表示，「詩書列車站」為圖書室的新名字，象徵提供小朋友精神糧食，透過閱讀，吸取沃土般的知識養分，感謝彰化縣政府經費的補助以及各界圖書的捐贈，同心協力營造出宛如哈利波特魔法學校的閱讀環境，期望透過優質的閱讀環境，施展閱讀的魔法，讓小朋友沉浸在書海中。
魏明谷說，為改善湖西國小老舊圖書室，彰化縣政府於去年核定補助湖西國小80萬元改善圖書館空間以及設備，充實學教學設備，讓小朋友能有更舒適的學習環境；106年度縣府編列2,000萬元，持續推動「書福悅讀」校園閱讀推展計畫，期望小朋友在都能在優質的環境下，更認真、努力向學，成為愛閱讀的陽光兒童。
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