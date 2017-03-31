▲新北市長朱立倫特地蹲在生鮮蔬果區要購買鳳梨，結果小朋友居然拿了一片西瓜給他。（圖／記者陳志仁攝，2017.3.31）

新北市第46家的公辦民營公共托育中心－「樹林三多公共托育中心」今(31)日開幕啟用，新北市長朱立倫強調，對於下一代的照顧是大家共同努力的目標，也歡迎爸媽們常帶孩子到公托中心的親子館體驗及參加活動。

朱立倫指出，「樹林三多公共托育中心」是樹林區的第3家，緊接著第47家、48家「三峽北大公共托育中心」及「林口麗林公共托育中心」，也即將在4月份陸續開幕啟用外，今年並擴大與民間合作，透過加盟的方式讓私立托嬰中心、居家保母加入托育體系；另新北市議員陳世榮也出席啟用的活動。

社會局張錦麗說，樹林三多公共托育中心的願景，是打造「健康多」、「快樂多」及「成長多」的三多托育服務，並打造一個以孩子為中心的「三多寶寶超市」，超市裡有各式各樣的蔬菜、水果、肉類、鮮魚、生活用品等玩具；此外，市長朱立倫還特地蹲在生鮮蔬果區要購買鳳梨，結果小朋友居然拿了一片西瓜給他。

社會局表示，為慶祝兒童節，新北市46家公共托育中心將同步舉辦「寶貝好爸（棒）照過來」活動，只要在4月6、7日兩天，爸爸為自己的小寶貝做餵食（奶）、洗澡、潔牙等任一事，並將畫面上傳到各公共托育中心FB，每家公托中心FB前25對就會送親子館主題活動體驗券1張，全市將送出超過千張。