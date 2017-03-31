▲毛小孩活動區遊憩空間,今(31)日舉行啟用儀式。（圖／記者鄧至傑攝）

專供毛小孩活動的遊憩空間在台灣本島包括台北市、新北市、桃園市及高雄市都已實施將近四年，澎湖縣今年也跟上，特別在觀音亭園區開闢一座視野遼闊、景緻優美，適合飼主與動物共用的寵物活動專區，並於今(31)日舉行啟用儀式，縣長陳光復、議長劉陳昭玲連袂出席啟用典禮。

寵物活動區位於觀音亭濱海公園一隅，鄰近澎湖高級海事水產職業學校及海堤外停車場，交通方便。今天下午3點舉行啟用典禮，包括議員呂黃春金、蘇陳綉色、縣府發言人蘇文章、環保局長蔡有忠、農漁局長陳高樑、動物保護協會理事長洪林春枝及眾多寵物飼主帶著可愛的毛小孩到場參加。

▲縣長陳光復、議長劉陳昭玲連袂出席啟用典禮。（圖／記者鄧至傑攝）

陳光復表示，澎湖寵物植入晶片登記的有七千多隻，長久以來民眾盼望能有個寵物運動公園，在議會支持之下籌編250萬，耗時5個月設置完成，結合當地土坡草地與海景，提供0.2公頃區域，分為大狗區與小狗區，希望鄉親能充分利用此活動空間，並共同維護乾淨、安全的環境。

劉陳昭玲表示，澎湖家庭養寵物的人口越來越多，亟需有一個毛小孩活動空間，對於縣府支持設立寵物活動區，表示感謝之意。她強調，環境是屬於大家的共同區域，希望一起維護環境整潔，並呼籲大家既然養寵物就要把它當作自己小孩一樣看待，切勿隨意棄養。

農漁局家畜疾病防治所表示，為了區隔大、小型犬活動範圍，在活動區內設置安全圍籬，亦可防止寵物犬走失或誤闖車道造成危險，飼主可以自備球與飛盤等玩具，與寵物犬的互動培養感情。

▲議長劉陳昭玲表示，澎湖家庭養寵物的人口越來越多，亟需有一個毛小孩活動空間。（圖／記者鄧至傑攝）

農漁局呼籲，活動區有大範圍的草地讓狗狗們恣意跑跳，享受不受牽繩羈絆的無拘無束自由感，也藉由活動區讓其他未有養狗的民眾可以近距離觀察、瞭解狗隻的行為和習性，並有機會互動以推展友善動物的觀念。不過，在享受與寵物互動的過程中，也請民眾要遵守活動區的使用規則，讓大家共同維護乾淨、安全的環境。

觀音亭寵物活動區風景優美，鄰近市區，加上澎湖灣美景可以遠眺跨海大橋及西嶼島，舒適愜意，農漁局每日會派遣專人清潔園區，並設置3個水龍頭讓飼主洗手，園區內有坐椅、階梯、跳台及涵洞等，讓愛狗民眾擁有一個舒適的休閒環境，還可互相交流狗經，更讓狗狗也能多一個空間享受交朋友的好時光，是澎湖地區難得的寵物互動園區。

▲動物保護協會理事長洪林春枝及眾多寵物飼主帶著可愛的毛小孩到場參加。（圖／記者鄧至傑攝）