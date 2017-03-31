▲「H.O.T. 派對 盡情FUN縱」活動。（圖／大潤發鳳山店提供，2017.3.31）

4月1日是一年一度的春吶音樂祭，涼爽的春天小酌一杯超享受，大潤發鳳山店也跟進舉辦調酒派對，而且根據觀察，高雄人比其他縣市更喜歡小酌一杯，下酒菜的選擇更是偏好牛小排，或是透抽、蛤蠣、鮮蝦等水產，回家爆炒配啤酒、調酒或紅酒最受歡迎。

為了4天連假業績衝了！大潤發鳳山店明日(4月1日)下午將舉辦今年第三場的「H.O.T. 派對 盡情FUN縱」活動，現場除了集結約翰走路、嘉士伯、格蘭、捷成、果舍等6大酒商，提供經典10支沁涼酒款，還特別請來花式調酒師、6位「水水」的酒促現場熱力表演，不僅如此，一旁還有德國豬腳、大西瓜、義大利千層餅、法式果醬麵包、牛頭牌咖哩等20款美味試吃，小朋友也能喝到水果醋、黑麥汁等飲料，現場還設計「推啤酒」等遊戲供民眾挑戰。

▲今年加碼升級變「每月辦」，搶高雄人的胃，賣場業者得花更多心思。（圖／業者提供，2017.3.31）

大潤發鳳山店肉品課長何彥霈就透露，高雄的「人客們」相當特別，一般顧客在挑選下酒菜時多半選擇小魚乾、花生等包裝類零嘴，但是高雄人更喜歡隨著當天購買的酒，搭配不同的生鮮，若是買法國紅酒，就會挑一、兩盒美國無骨牛小排，回家煎烤到6-8分熟，再灑上海鹽豪邁的吃；若是買啤酒甚至是自製調酒，就會特別買透抽、蛤蠣、鮮蝦等水產，回家爆炒下酒，這是最受高雄顧客歡迎的吃法。

大潤發公關郭建志說，高雄熱情的性格也展現在賣場活動與銷售上，去年鳳山店首度舉辦調酒派對搭配試吃活動，沒想到活動人潮爆棚，試吃大排長龍非常踴躍，調酒師的表演更是吸引大批圍觀民眾，當日整體業績突飛猛進成長5成，叫好叫座，因此鳳山店立馬決定要每季舉辦、熱鬧一下，但仍陸續接到許多顧客反應，希望增開場次，因此今年起改成每月舉辦一次，預計全年可望增加鳳山店2成以上的來客數，有效挹注今年營收。