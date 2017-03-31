兒童節12歲以下兒童免費遊綠博NOWnews今日新聞 (2017-03-31 21:06)
2017宜蘭綠色博覽會將於明（1）天開幕，活動期間適逢兒童節，宜蘭縣政府宣布，4月4日兒童節當日，12歲以下的兒童憑身分證或健保卡、戶口名簿等證明，即可免費入場，可免生態綠舟入園券入園，跟著爸比媽咪來場暢遊綠博之旅。
宜蘭縣政府表示，在3C科技充斥的世代，電子產品使用年齡層日趨下探，孩子們的視線停留在電子視頻、手機的時間隨之增加，現代的兒童們少了傳統的原野綠地精彩童年體驗。為此，2017宜蘭綠色博覽會特別在4月4日兒童節，邀請爸爸媽媽們帶著小朋友走出戶外，來到綠色博覽會純真自然教室，認識糧食危機、當綠色環保小尖兵、動手做創意小米丸子、做個小小農夫體驗、認識植物與昆蟲環教課程等，豐富趣味且適宜孩童的體驗活動，最適合親子同樂。
縣府指出，不要再苦惱連假出遊哪裡去，快帶著孩子們出遊，來到這片屬於孩子們的快樂夢土。詳細活動資訊請密切注意官方臉書「宜蘭綠色博覽會」或官方網站http://www.greenexpo.e-land.gov.tw/
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