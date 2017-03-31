高雄市民進黨籍議員陳明澤去年8月底，被檢警查獲涉入一起職業賭場案，由於該賭場就在陳明澤服務處後方停車場，陳明澤稱賭場所在房屋是母親所有，他因回家探望母親剛好遇到搜索而被捲入，但檢方發現陳明澤就是該房屋屋主，且明知蔡姓男子有意開設賭場，還同意將房屋出租，31日依涉賭博罪將陳明澤等5人起訴。

高雄檢警去年8月底深夜，突擊湖內一處鐵皮屋職業賭場，當場查獲84名賭客，並帶回蔡姓負責人、林姓等3名工作人員，還發現陳明澤也在其中，陳明澤解釋那只是母親出租給蔡姓房客當倉庫使用的，否認是他私設的職業賭場。

但橋頭地檢署調查發現陳明澤就是屋主，蔡男因高市某里長介紹認識陳明澤，去年5月間蔡男表示想經營回收場，向陳明澤承租該鐵皮屋當作倉庫，後來因經營不善而有意改做賭場生意，蔡男與陳明澤討論後獲得應允，沒想到賭場才經營3個月就被查獲。31日橋頭地檢署偵結，依賭博罪將陳明澤等5人起訴。