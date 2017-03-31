凝聚共識 南迴段公共藝術設置案展開巡迴意見領袖說明會NOWnews今日新聞 (2017-03-31 21:16)
臺東縣政府將辦理臺九線南迴段公共藝術設置計畫，目前正公開徵選策展團隊，為凝聚地方共識，文化處特別自今（31日）起陸續下鄉，邀集議員、代表、頭目等，進行地方意見領袖說明會，首場次於金峰鄉登場，期讓地方明白縣府以公共藝術品為契機，串連局處、中央駐地資源，希望能結合民間力量，活絡地方，吸引人潮，帶動地方經濟產業發展，推動南迴地方創生。
縣府文化處表示，為了推動南迴地區發展，縣長黃健庭在日前跨局處會議中指示成立南迴推動委員會，針對相關局處的計畫先行盤整，以南迴段公共藝術設置為媒介，在藝術創作地點選定了之後，能整合各局處及中央駐地機構，將今、明年度的子計劃資源、互相搭配，調整放到南迴線；讓南迴地區改善、再生，這也是他對南迴鄉親的承諾。
文化處強調，為了讓地方凝聚共識，讓地方議員、代表、頭目等意見領袖，能夠明白南迴地方創生的概念，自今日起結合鄉公所，陸續到太麻里、金峰、大武、達仁等4鄉，邀集議員、代表、頭目等，進行地方意見領袖說明會，一方面瞭解南迴公共藝術設置案並建議合適的創作基地點，鼓勵地方多互動參與，一方面也聆聽地方的想法和意見，讓活動可以真正回應地方的期待和發展。
文化處指出，南迴段公共藝術設置案以太麻里、金峰、大武、達仁四鄉為主，除了公共藝品設置需與自然環境融合外，特別強調與當地文化、歷史結合的可能性，國內外藝術家的駐地創作，要儘可能融入當地，能引導當地的民眾共同創作、並進行推廣教育活動，自即日起至4月4日下午5時前，公告徵選策展團隊，整個活動預定在107年5月開幕。
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