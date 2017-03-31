▲竊取南瓜的嫌犯遭警方逮捕。（圖／高市警局提供，2017.3.31）

3月30日凌晨約0時20許，溪埔派出所所長朱白雄率警員執行護農（鳳梨）專案，在高雄市大樹區溪埔路的一處農園發現有停放一輛機車號且於機車旁發現一自備袋子，內裝有兩顆南瓜及一只新未拆封的砧板，警方巡視農田後隨即在荔枝園樹下發現有躲藏一名藍姓竊嫌(年約28歲，家住鳳山，有竊盜前科、臨時工)，經了解該藍嫌去年亦在本轄竊取鳳梨遭警查獲，而今年原本也要竊取苦瓜和鳳梨，誰知至農園工寮先竊取南瓜外加一砧板完後即被發覺後遭警逮。

警詢問為何要竊取，藍嫌則回應本要竊取南瓜回家食用但看到一只新未拆封的砧板正好可以拿回且南瓜一起使用；警得知藍嫌因家庭經濟困頓且亦有年幼需撫養，才會一時起了貪念想要竊取，警奉勸仍要以尋正當工作來源勿以行竊方式來維生；而藍嫌坦承犯案，全案依竊盜罪移送橋頭地檢偵辦，

由於今年因受天候影響，農產產量明顯減少3至4成，雖價格看好，卻成為宵小覬覦的對象；因此仁武分局啟動護農專案，經分局長李金龍指示巡邏應加強勤務作為，針對較遍遠地區農地需加強巡守、尤其是夜間有可疑人車要積極盤查，此次護農有成，盼讓宵小卻步以維護農民心血。