台鐵區間車撞擊行人 4100人受影響中廣新聞網 (2017-03-31 21:10)
台鐵局表示，今天(31號)傍晚5點58分，一列從「樹林開往蘇澳」的區間車，在「四城和宜蘭」之間的東正線撞上行人，被撞路人當場死亡，事故路段一度單線行駛。
台鐵表示，晚間7點19分事故現場已經恢復雙線通車，總計影響12列車次、累積誤點時數達到196分，大約4100人行程受到延誤。
(圖/台鐵局提供)
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 《KOSNEY 奇蹟夢想》雙人100%天絲TENCEL四件式兩用被床包組
- 凱堡 卡特蓮娜高背透氣辦公椅(2色)(送PU大護腰)
- 《KOSNEY 》星球樂園(頂級加大AB花版活性精梳棉床包被套組
- 《KOSNEY愜意美景》特大100%天絲TENCEL四件式兩用被床包組
- 《KOSNEY 海芋》頂級超柔絲棉絨雙人床包兩用被組
- 康樸樂Comf-Pro 新常春藤書桌(二色)
- EditiX XML Editor 2015 - Small Business 授權
- 【全視線】DA8000 GPS測速版 1080P 雙鏡頭後視鏡行車記錄器
- 【SingBee欣美】138卓越椅(藍色/粉紅/綠色)
- 【BuDer標達】有機胡蘿蔔根晶(3g*30包/盒)*4盒組
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
他看鄰居正妹在洗澡 竟脫光踹浴室門喊「想打砲！」【NOWnews今日新聞】
D2惡魔蛋糕驚傳倒閉 負責人疑跑路失聯【NOWnews今日新聞】
台中教育大學傳女子墜樓不幸死亡【中廣新聞網】
W命案【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》