台鐵局表示，今天(31號)傍晚5點58分，一列從「樹林開往蘇澳」的區間車，在「四城和宜蘭」之間的東正線撞上行人，被撞路人當場死亡，事故路段一度單線行駛。



台鐵表示，晚間7點19分事故現場已經恢復雙線通車，總計影響12列車次、累積誤點時數達到196分，大約4100人行程受到延誤。



(圖/台鐵局提供)



