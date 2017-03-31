華為年報透露員工收入：2016年平均薪酬近60萬，漲幅超13%

3月31日，國內最受矚目的明星公司—華為投資控股有限公司，發佈2016年年報。

年報顯示，去年，華為實現銷售收入5215.74億元，同比增長32%；凈利潤370.52億元，同比增長0.38%。

公司秘聞注意到，0.38%的凈利增長，創下近年來華為業績增幅的新低。過去三年，華為的凈利潤增長均在30%以上。

此外，公司秘聞（ID：high3c）發現，華為在員工待遇上依然慷慨。據計算，去年18萬華為員工的平均人均薪酬，接近60萬元，相比2015年有大幅增加。

「滅了蘋果，誰講一次罰款100元」

華為發佈的2016年年報顯示，在過去的一年，實現銷售收入人民幣5215.74億元，同比增長32%。

消費者業務是華為在2016年變動比較大的一個板塊，該板塊實現銷售收入1798.08億元，同比增長43.6%。

其中，消費者業務在晶元、UI系統、雙攝像頭等領域均實現了關鍵性突破。據年報披露，華為去年智能手機發貨量達到1.39億台，同比增長29%，連續5年持續穩健增長。

「P9系列全球發貨量突破1000萬台，成為華為首個發貨量突破千萬的旗艦產品。」華為稱。

公司秘聞（ID：high3c）注意到，華為的心聲社區刊登了今年1月華為創始人任正非，在消費者BG年度大會上的講話。講話中任正非闡述了他對華為消費者業務的看法。

「消費者業務進步很大，今天你們做得比我們想像的還好一些，但是還有很大的改進空間」。任正非說，他希望華為「向優秀廠家學習優秀之處」。

任正非說，華為給終端業務訂了一個小目標，「三年內，服務水平趕上蘋果，利潤率趕上OPPO、VIVO」，「你們總揭OPPO、VIVO的底，把它踩低來證明我們高，其實我們同樣不高。」

任正非要求，「滅了三星，滅了蘋果」之類的話，無論公開場合，還是私下場合，一次都不能講，「誰講一次就罰100元」。

凈利潤結束三年高速增長

今年華為業績指標中，凈利潤出現了一個顯著的變化。

2016年，華為實現凈利潤370.52億元，較上一年的369.1億元上升0.38%。而在2013年至2015年，其凈利潤增長率分別為34.42%、32.68%、32.45%。

年報中，公司秘聞（ID：high3C）未發現華為對凈利潤增幅放緩的解釋。

同時，華為銷售毛利率也從2015年的41.7%下滑至40.3%。華為給出解釋稱，消費者業務的快速增長，收入佔比上升，整體銷售毛利率下降1.4個百分點。

此外，2016年，華為的營業利潤率為9.1%，相比2015年的11.6%下降2.5%。

公司秘聞（ID：high3c）注意到，今年1月，華為輪值CEO徐直軍在新年獻詞中稱，華為「運作效率和現金流改善不足，管理費用增長超過收入和銷售毛利的增長，現金收入比下降」。

徐直軍開出的藥方是，「各業務單元要追求有利潤的增長，有現金的利潤；要努力提高運轉效率，降低管理費用；管理超長期存貨和超長期欠款，改善現金流。」

對研發的重視和投入，華為沒有改變過。2016年，華為研發費用約為763.91億元，較2015年的596.07億元提高28.2%。

華為公司董事長孫亞芳在年報致辭里說，華為「每年堅持將10%以上的收入投入到研發領域，從不因短期經營效益的波動或短期的財務目標，減少在創新方面的投入，犧牲未來的產出和生產力。」

在負債方面，華為2016年總借款447.99億元，比2015年的289.86億元上升54.55%。資產負債率，華為也上升了0.4個百分點至68.4%。

同時，2016年底，華為現金與短期投資合計1456.53億元，較2015年增長 16.3%。華為稱，充裕的資金儲備和穩定的經營性現金流為本集團規避流動性風險和償債風險提供了重要的保障。

「光想躺在床上數錢，可能嗎？」

今年2月，有關「華為百萬年薪員工稱被辭后還不起房貸」的帖子被曝出，大意是一位通信行業的中年男人，即將被公司辭退面臨失業，還不起在深圳的第二套房的貸款。該員工所在的公司被猜測為華為。

此前多年，華為多次被不同的招聘機構評為「最佳僱主」。上述網貼爆出后，有關華為的員工收入和工作強度的話題，又被熱議。

今天發佈的年報里，華為董事長孫亞芳的致辭里，有一段關於她對員工回報的看法。

「我們沒有任何稀缺的資源可依賴，唯有通過員工的長期艱苦奮鬥才能持續為客戶、為社會創造價值，奮鬥者也因此獲得合理回報與個人成長。」孫亞芳說。

那麼，2016年華為員工獲得的回報如何？

年報顯示，去年，華為支付僱員費用為941.79億元。年報提及，華為現在約有18萬名員工。據此計算，華為員工人均年薪52.32萬元。

此外，在華為的僱員費用中，有一項為時間單位計劃，即在華為集團範圍內實行的基於員工績效的利潤分享和獎金計劃。

根據該計劃，授予員工時間激勵單位，獲得時間激勵單位的員工自授予之日起五年可享有以現金支付的收益權，包括年度收益及累計期末增值收益。

在2016年，時間單位計劃金額為130.76億元，如果按照華為18萬員工來計算的話，每人享有7.26萬元。

照此計算，華為員工在2016年的薪酬，平均每人達到59.58萬元。

公司秘聞（ID：high3c）發現，2015年，華為有17多萬名員工，工資、薪金費用是802.14億元；時間單位計劃金額89.23億元。大略計算，平均每位員工待遇在52.43萬元左右。

相比2015年，去年華為員工平均待遇，大約上漲了13.6%。

華為的高薪，拿起來並不輕鬆。公司秘聞（ID：high3c）注意到，今年2月，任正非在講話中說，華為是沒有錢的，大家不奮鬥就垮了，不可能為不奮鬥者支付什麼；「30多歲年青力壯，不努力，光想躺在床上數錢，可能嗎？」

73歲的任正非還向員工承諾，「只要我還飛得動，就會到艱苦地區來看你們，到戰亂、瘟疫等地區來陪你們」，「我若貪生怕死，何來讓你們去英勇奮鬥。」

今年1月，幾家機構聯合發佈的數據顯示，2016年，華為平均工作日加班時間達3.96小時，超過騰訊、阿里巴巴等互聯網企業，位居榜首。

「衝上山頭的就是英雄，就該發山頭激勵獎」

對於華為的人才觀，輪值CEO徐直軍在年報中說，「我們要防止技能老化和隊伍板結，讓更多的中高級幹部和專家奔赴一線，到實踐中去取得成功的經驗，為承擔更重要的責任取得資格。」

「我們要堅持責任結果導向的考核機制，進一步深化獲取分享的價值分配理念，對英雄及時激勵，破格提拔貢獻者；千軍萬馬上戰場，讓優秀人才在最佳時間、最佳角色，做出最佳貢獻，也給予合理的回報。」徐直軍說。

華為在年報中也稱，華為堅持「以奮鬥者為本」，以責任貢獻來評價員工和選拔幹部。

去年6月，任正非參加了中亞地區部分員工的座談會。任正非談到了「對英雄及時激勵，拉開分配差距」的考核機制。

「衝上山頭的就是英雄，就該發山頭激勵獎。」何謂英雄？任正非說道，「每個人都有主戰場，把你自己的業務做到最優秀，就是英雄。」

「鐵軍都是打出來的，打贏了就快速提拔，士氣高漲，戰鬥力就強。選出幾個優秀人員來樹立標杆，大家看到了榜樣，就會開始爭著上戰場衝鋒，去超越標杆，這樣隊伍的士氣才能起來。」任正非同時稱，後進、落後、不出績效的員工，要慢慢末位淘汰。

近期，多有報導稱，華為正在集中清理34歲以上老員工。

據21世紀經濟報導，華為輪值CEO徐直軍在今天的業績說明會上回應了此事。

徐直軍說，華為公司內部從來沒聽過「裁員」這兩個字，任何企業讓34歲年齡段的優秀員工離開公司是很瘋狂的事情。

徐直軍也坦承，華為一直在淘汰貢獻低於成本的員工，希望這部分人離開華為，但跟年齡沒關係，「任何年齡員工只要在華為持續創造價值都能夠找到放飛他的舞台。」