新浪科技訊 日期:3月31日晚間消息，樂居(NYSE:LEJU)今日宣布，公司執行董事長周忻計劃在未來6個月內最多購買價值1000萬美元的公司股票。

周忻計劃利用個人資源來資助此次股票購買。在符合相關法規的前提下，周忻將不時通過公開市場以市價或協商交易的形式進行股票購買。

周忻對此表示：「我們很高興公佈此次股票回購計劃，這表明我們對樂居的長期前景充滿信心。雖然近期的市場條件充滿挑戰，但我們對公司的業務模式和增長前景堅信不移。」(李明)