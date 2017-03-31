▲去年環保署長李應元蒞縣視察畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用情形。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.03.31）

雲林縣環保局配合中央「畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用」政策，自105年起即積極推動，並與農業處攜手合作輔導畜牧業者提出申請，成為全台第一。今年度(106年)擴大協助及輔導縣內畜牧業者申請計畫書至56場，有意願申請之畜牧業者，只需一通電話，環保局即派專員到場服務，除免費協助填寫申請書外，並加碼補助沼液沼渣及農地之土壤與地下水背景值約3萬元的檢測費用，以減低業者的負擔。

▲豬糞尿也能變黃金！一通電話環保局到場輔導。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.03.31）

環保局表示，據行政院農業委員會105年11月底養豬頭數調查報告書統計，身為農業首都的雲林縣，飼養約142.2萬頭豬隻（占26.1%）為全台之冠，經推動沼液沼渣作為農地肥分使用後，施灌農地面積已達75.86公頃以上，施灌方式以槽車或管線進行，施灌作物包含狼尾草、水稻、花生、玉米、西瓜、番茄、大蒜、蔬菜等，1年可減少生化需氧量BOD 5,907公斤、懸浮固體SS 11,075公斤，截至106年2月底，雲林縣輔導經農委會通過的畜牧場共有11場。

林長造指出，申請通過後不僅可減少河川污染，並可節省水污染防治費用的支出，降低畜牧業者之飼養成本，同時可增加農田有機肥分的使用，幫助地力的恢復，提升農業生產之產量，使當地環境、畜牧業者及農民三方均得利，以達「清新雲林 亮點雲河」之目標。民眾或業者如有意願或有相關疑問自即日起即可洽詢雲林縣環保局水質保護科，服務專線：05-5526255。