台鐵宜蘭段今(31)日傍晚近6時發生一則死傷事故，一列台鐵4208南下列車，行經宜蘭市時在東正線撞擊一名男子，男子當場無生命跡象。台鐵列車改由西正線雙向單線行車，台鐵也派接駁車輸運旅客。

台鐵4208由樹林開往蘇澳的南下區間車，今日傍晚近6時行經四城、宜蘭區間東正線時撞擊一名男子，男子當場無生命跡象，之後的列車也改由西正線雙向單線行車，台鐵也以4216區間車接駁200多名旅客。

事故列車經警方蒐證、調查，在晚間7時左右放行，現場經清理後約在晚間7時20分恢復雙向通車，共影響12列196分，約4100人。

據了解，警方在事故現場附近發現一輛遺留下的機車，並在鐵道間發現一把水果刀，但物品是否為死者所有則還需進一步釐清。