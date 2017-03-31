▲壯圍鄉東港榕樹公園將進行環境景觀改善。（圖／記者李清貴攝,2017.3.31）

宜蘭縣壯圍鄉東港榕樹公園，因為濱臨蘭陽溪與宜蘭河出海口，接近海邊又有小碼頭，因此吸引一些民眾來此休閒賞景，而附近居民以魚網自製的「搖籃仔」（即吊床）懸掛於榕樹下，自成一種地方特色。不過，整體景觀卻稍嫌零亂。為改善此一情況，宜蘭縣政府結合「宜蘭河魅力河段改善工程」將進行環境改善，預計今年底可以完成。

壯圍鄉東港榕樹公園素有「搖籃仔」公園的稱呼，一開始是因為附近居民利用魚網做成吊床懸掛於榕樹下，夏天在這裡納涼、聊天，眺望宜蘭河口沙洲水景，自成一種獨特景觀。後來逐漸有攤販到此販賣香腸飲料，形成休閒旅遊的小景點。雖然適合觀賞沙洲水景，但整體外在景觀卻有些零亂。為此，宜蘭縣政府特別利用宜蘭河魅力河段改善工程的機會，進行環境綠美化及碼頭區照明改善，同時在不影響老樹的情況下進行鋪面修繕。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，東港榕樹公園位處行水區範圍，私有土地長期未辦理徵收，致產生管理上問題。現在的代理縣長吳澤成在擔任副縣長時，曾於102年及103年邀集河川局、東北角風景區管理處等單位進行協調研商，並決議徵收私有土地，進行景觀規劃與工程施作。

工旅處表示，目前東港榕樹公園的景觀工程部分，由宜蘭縣政府協助河川局辦理規劃設計，後續工程再由河川局辦理施作。工旅處指出，東港榕樹公園預計今年5月底完成設計圖說，6月底完成工程招標，整個工程今年底可以完工。屆時東港榕樹公園將會有不一樣的面貌。