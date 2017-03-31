▲「風雨伴隨種茶樹，愛在苗栗！」苗栗客家文化園區主任何金樑(右)與福壽山農場場長巫嘉昌(中間)親自種下茶樹，兩年熟成後，東方美人茶飄香千里，歡迎來客家庄作客。（圖／記者黃進恭攝，2017.3.31）

連續四天清明假期，您想去哪慢活靜心旅行？位於苗栗銅鑼鄉境內的苗栗客家文化園區是不錯選擇！園方精心規劃一系列藝術展覽還有因應兒童節到來的相關活動。此刻正值春雨時分，園方種下茶樹，紮根泥土，苗栗客家文化園區主任何金樑希望，民眾前來遊玩，可以靜心品茗，飲一季芬芳甘醇，聆聽山歌，感受客家先民勤奮精神，讓土地生活情感記憶永不消失。

▲春雨紛飛，民眾前來苗栗客家文化園區，親自體驗種茶樹樂趣，風雨伴隨，笑容燦爛，現場氣氛溫馨。（圖／記者黃進恭攝，2017.3.31）

「種茶樹時，要注意記得把塑膠袋拿掉，茶樹的根，已包在裡面」春雨紛飛，還夾雜風勢，這裡是位於銅鑼科學園區內的苗栗客家文化園區，苗栗客家文化園區主任何金樑和福壽山農場場長巫嘉昌戴著斗笠，冒雨種下有「東方美人茶」之稱的茶樹，茶樹在風雨之中自然成長，一兩年過後，就能熟成。

▲苗栗客家文化園區主任何金樑(中間)表示，藉由唱山歌及民眾看藝術展覽時，希望民眾慢活旅行，感受客家純樸風情。（圖／記者黃進恭攝，2017.3.31）

主任何金樑說，客家文化園區為推廣客家人文風情之美不遺餘力，除館內有因應這次清明連續四天假期舉辦的兒童繪本展，以客家話教學，製造親子互動樂趣。

▲來自台中郭姓民眾一家五口前來苗栗文化園區好客餐廳用餐，聆聽山歌，享受天倫。（圖／記者黃進恭攝，2017.3.31）

「客家文化園區懷抱人文精神，推展茶產業 ，聽山歌，看藝術展覽，讓民眾了解客家文化及產業」主任何金樑表示，客家人文風情之美，美在自然及純樸。

▲主任何金樑(左)笑容燦爛如太陽，他說，民眾來苗栗客家文化園區除感受藝術氛圍外，還能自在品茗，感受客家人文風情。福壽山農場場長巫嘉昌(中間)、苗栗農改場研究員兼秘書施佳宏(右)。（圖／記者黃進恭攝，2017.3.31）

何金樑表示，除了客家文化園區可以靜心品茗，感受風雨自然外，鄰近的西湖鄉，此刻白柚收成，空氣中飄散著淡雅柚花香，公所推出以柚子為主的客家美食料理。他表示，清明連假四天，民眾若有空，不坊前來苗栗，感受在地純樸的客家人文風情。歡迎大家來園區看展，遊賞好客公園，一探客庄丘陵秘境，更多相關體驗活動，請上官網: http://thcdc.hakka.gov.tw。