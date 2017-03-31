▲用各種的形式，包括上教學、闖關等，讓小朋友去體驗到氣球可以做的事情，也可以訓練他們自己獨立的去思考去創作發揮他們的創意，而不是只有單純的書本或影片的教育。（圖／記者宋德威攝，2017.3.31）

誰說氣球展只能用看的，這場【氣球樂園】的氣球不怕你摸、不怕你碰，更可以讓你們親子互動。主辦單位策辦這場遊樂園是受到國外迪士尼樂園的一個啟發。使用『氣球』這個元素來打造一個可以玩的，而不是只能在紅龍後面拍照的『氣球樂園』。

▲【氣球樂園】的氣球不怕你摸、不怕你碰，更可以讓你們親子互動。（圖／記者宋德威攝，2017.3.31）

主辦單位說，一方面是希望藉由這樣一個創新的形式可以來推廣氣球藝術。希望氣球不再只是一個裝飾品或是拍照道具，而是可以成為一整套的遊戲、遊樂的環境。本展結合一些聲光特效，讓氣球透過這些結合，成效更不一樣的氛圍跟樣貌。

▲創意十足的【無敵厲害氣球鬼屋區】。（圖／記者宋德威攝，2017.3.31）

展裡的『童年大進擊』主題，業者參考了小時候電玩遊戲的元素，讓來玩的小朋友他們以角色扮演融入這個場景，更讓帶孩子來的爸媽有回到兒時記憶。透過推廣氣球藝術當一個拋磚引玉的作用，讓更多的人會去注意到我們這個氣球的文創產業。





