記者張朝福/嘉義報導

「挑戰自己,幫助別人」。嘉義市106年度兒童節暨模範兒童表揚大會,31日於玉山國中舉行,由嘉義市長涂醒哲親自頒獎給202位國小6年級及公、私立幼兒園模範生。做個好樣兒童,無懼於自我挑戰,並主動去幫助別人,是今年的主題內涵。而透過實作體驗,學習互利共生也是孩子們必須學習的重要課題。

涂醒哲表示,模範兒童經由挑戰,得到肯定,更帶來家長們的驕傲。人生的挑戰還很多,如何挑戰自我,幫助他人,也同時是市政府一直努力思考的主軸。涂市長也以自身當衛生署長與醫師的經歷告訴小朋友們,醫師每6年就要繼續修習180個學分,以繼續進步、持續自我精進。

「當醫師當如此自我精進,推動市政亦是如此」! 市府近期推動組織修編工作就是為了更有效率地服務市民。而教育發展也是需要不斷精進的注入心血,嘉義市的教育目標就是挹注心力在未來主人翁身上,像是在校園安全面向,全面設置校園地震預警系統,並參加國際校園安全認證與再認證。在強健體魄面向,陸續更換學校老舊的紅土跑道,建置校園PU跑道。在教學面向,各校推動智慧教育與行動教學,引導學生更有效學習,並培養邏輯思考與問題解決能力,而各校在全國各項教育競賽更是屢創佳績。

育人國小6年仁班,能文能武的黃芃翰曾榮獲嘉義市巿長盃足球賽金靴獎(個人)與市長盃足球賽(團隊)第一名。芃翰表示喜歡踢足球是因為可以學習團隊合作精神,並贏得比賽最高榮耀。而他也參加學校英語讀者劇場,並榮獲嘉義市英語讀者劇場Snow White and the Seven Dwarfs (白雪公主與七矮人)與英語朗讀特優獎項。黃芃翰的班導師,余政峰則表示,芃翰在班上擔任班長一職,無論在品格、領導能力、數理、語文、體育與資訊的表現都十分傑出。而芃翰的父母都任職於育人國小,父親黃士騰是學校的資訊組長,母親蔡美怡則是6年孝班導師。今日黃爸爸也在現場擔任兒童節表揚大會工作人員,一同分享兒子獲得最高榮耀的喜悅。

擔任興安國小自治市政府小市長的六年級學生蘇沛誼出身新移民家庭,母親為嫁來台灣的越南人。她在語文方面表現優異,曾榮獲嘉義市語文競賽國語演說優等、聯合盃作文比賽全國決賽優等說服獎等獎項。沛誼表示自己平日就會閱讀自己感興趣的古典與歷史小說,逐步累積語文實力。沛誼也談到學校小市長是經由中高年級學生共同選舉產生,主要工作包括推動政見並表達學生們的心聲與想法,她也分享在擔任小市長期間,曾經擔當聖誕會活動主持人,負責串場與逗樂師生,也曾協助學校直笛隊等的團體,並處理學生們的煩惱事務。

嘉義市政府今年特別挑選兩本書贈與模範師們,其中送給幼兒園模範生的是《不是你的,是我的》,希望小朋友們學習分享不藏私,體會分享的喜悅。而送給國小模範生的是《小魚的成長練習曲》,作者以魚菜共生經驗,傳達真正的生存要透過實作,產生問題並解決問題,進而體會成長過程要學習自利利他與共生(互利共生)。

涂醒哲也勉勵同學們,只要學習永不放棄的精神,抱持對事物的好奇心,進行正向改變,相信透過行動可以讓這個世界更美好!