記者黃駿騏／桃園報導

桃園市政府青年事務局特別選在成立二周年的前夕（3/31），假古華飯店舉辦「青年創新創業國際論壇」，這是桃園市政府全力推動「亞洲．矽谷計劃」的第一場青年論壇，吸引500多位青創朋友現場取經。。

論壇中特別邀請到VR虛擬實境、IoT物聯網、大數據等領域的國際專家，就創新創業議題提供成功經驗分享，讓桃園的年輕人透過專家的經驗分享，瞭解更多創新創業的新知，進一步帶動桃園產業的發展。

桃園市副市長王明德在市府青年事務局長陳家濬、中壢區長林香美的陪同中蒞會，桃園市議員劉曾玉春、彭俊豪、桃園市職業總工會理事長楊峰苗、桃園青年聯盟理事長陳振華也一同出席。

王明德於會中致詞指出，青年朋友有3個最重要的課題，分別是就學、就業、創業，有關青年創業的部分，桃園市政府104年4月1日全國首創成立「青年事務局」，也成立青創指揮部，提供青年朋友創業資源，後續也將完工桃園區「安東青年創業基地」，成為VR/AR科技青創基地，中壢區新明市場活化增設「新明青年創業基地」，成為機器人及電子商務產業型基地。

王明德說，桃園市的人口一直在成長，自升格2年多以來，人口增加近9萬人，顯示桃園的產業環境非常適合年輕人。年輕人的想法不被過去的經驗所拘束，加上資訊技術的改變，人與人的溝通不受時間、空間的限制；此外，中央以桃園為核心，推動「亞洲‧矽谷計畫」，帶動台灣產業轉型，相信桃園市的青年朋友將更具有創新創業的競爭力。

桃園市副市長王明德在「青年創新創業國際論壇」中致詞。

青年事務局長陳家濬表示，桃園是全台灣生產製造的基地，擁有完整的產業聚落，桃園年輕人擁有比其他縣市更強的創業資源與發展空間。市府努力創造高科技產業聚落，IoT物聯網數位人才產出，發展下一世代產業，希望桃園成為亞洲青年築夢的最佳落腳處。

本次「青年創新創業國際論壇」，跨海邀請美國矽谷頂尖專家學者就時下最夯之VR虛擬實境、IoT物聯網和大數據應用等產業趨勢做精闢分析。

論壇講者包括：雷蛇（Razer）虛擬遊戲研發總監Luca Di Fiore花儒卡，他是開放原始碼虛擬實境的關鍵提倡者之一，在加入Razer團隊前，曾經擔任惠普首席技術長，將擴增實境技術結合電腦周邊產品，並曾主辦惠普科技國際創投高峰會議，媒合台灣有潛力的新創公司與創投配對，鼓勵台灣新創企業發展。

桃園市政府青年事務局舉辦「青年創新創業國際論壇」。

另外，Sean Lee李凱翔先生是Pivotal全球市場營銷策略亞太區總監，Pivotal是位於美國矽谷的領先者，致力於使全球企業能夠接受新時代的軟體開發和數位轉型。

而被業界譽為「VR教母」的謝京蓓，是台灣VR/AR產業的前瞻推手，曾經擔任經濟部數位內容產業推動辦公室組長，成功推動台灣第一個VR/AR開發者基地「極客窩（Geek Cave）」，專注於連結台灣、中國、矽谷行業資源，協助台灣業者走向國際。